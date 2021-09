Iván Cano tras su plata: "Esto no lo voy a olvidar en la vida"

LEER MÁS Adi Iglesias consigue su segunda medalla en Tokio con agradecimiento especial a Galicia

"Estoy entre dolorido y entusiasmado", asegura Iván Cano tras conseguir la medalla de plata en salto de longitud y sufrir una lesión en el quinto salto cuando por suerte ya había igualado su mejor marca. "Estoy súper orgulloso y tengo ganas de seguir. Estos son mis primeros Juegos y quiero ir a por más".

El atleta español se ha colgado la medalla de plata en salto de longitud de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, con lo que España suma ya 35 metales, nueve de ellos aportados por el equipo de atletismo. "Ver a mis compañeros conseguir medallas me ha ayudado a motivarme. Me ha venido bien para coger fuerza", asegura.

Iván ha compaginado en el ciclo paralímpico los estudios y el deporte. Este último año se centró en la preparación de cara a Tokio: "Cuando tienes este nivel de exigencia deportiva aprenses a priorizar. Mi objetivo era estar aquí al máximo y darle la importancia que merece. Estoy satisfecho porque ha sido un año bueno en todos los aspectos"

Un Iván que no podía explicar lo que sentía pero lo intentaba: "Ha sido espectacular. No tengo palabras lo que es estar aquí y poder salir a este estadio, saltar en este tartán, sobre este foso y en esta arena. Ha sido una experiencia que no voy a olvidar en la vida. Llegaba más confiado que otras veces. Sabía que si hacía las cosas bien podía optar a todo. Al final, esa es la clave, creer en ti mismo después de años y años de trabajo es muy importante. Si llegas aquí sin confianza da igual todo lo que hayas entrenado porque si no crees realmente lo que puedes saltar y lo que vales, no lo vas a conseguir. En ese aspecto estoy bastante satisfecho con mi resultado y conmigo como persona porque creo que ha sido un cambio importante respecto a otros años"