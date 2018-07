Fernando Torres: 'En un año volveremos como campeones del mundo para defender lo nuestro'

El internacional español Fernando Torres ha declarado, tras la derrota por 3-0 en la final de la Copa Confederaciones ante Brasil, que el próximo año volverán al país carioca para "defender" lo suyo, el título de campeones del mundo, y recordó que el equipo no necesita ninguna alarma para motivarse.



"Este equipo no necesita de ninguna alarma, y menos una derrota para volver a motivarse. Si queremos sacar algo positivo del partido, es que nos llevamos la experiencia: se confirma algo que sabíamos, que no será fácil vencer a Brasil aquí. Pero en un año volveremos y estaremos aquí como campeones del mundo para defender lo nuestro", afirma este lunes en declaraciones facilitadas a 'FIFA.com'.

"Recuperaremos a Xabi Alonso, los sub-20 y sub-21 vienen apretando fuerte..."

Precisamente, sobre la derrota, el delantero considera que la clave estuvo en el gol que anotó Fred en el minuto 2 ya que, a partir de ahí, el planteamiento cambió, así como la manera de afrontar el partido. "Nos cuesta marcar en el contragolpe a veces", reconoce.



"No hemos sabido adaptarnos a la situación y nos aceleramos un poco: no sabíamos si ir arriba, si ir abajo, ha habido un poco de desconcierto. Hemos sufrido demasiado: fallamos el penalti, llegó la expulsión. Fue uno de esos días en los que no sale nada desde el principio.", argumenta.



A pesar de haber perdido, el jugador del Chelsea recuerda que España no debe ganar siempre ni llegar a todas las finales, ya que lo que están haciendo "es muy difícil" y no siempre se puede ganar.



"Esto no cambia en nada la forma de afrontar el futuro. No queda más que felicitar al campeón. Brasil ha estado mejor que nosotros, ha sido superior y ha ganado el partido con justicia", admite.



Por otro lado, el '9' reconoce que, aunque valora el título obtenido de máximo goleador tras haber logrado anotar cinco tantos, es un reconocimiento que se disfruta cuando ganas. "En mi caso, si no es así, no me sirve de mucho", afirma.



Por último, el madrileño se muestra "optimista" de cara al Mundial del próximo año, ya que toda experiencia vivida en este torneo es un "extra importante".



"Recuperaremos a Xabi Alonso, los sub-20 y sub-21 vienen apretando fuerte y los sub-23 son titulares en equipos de primer nivel de Europa", explica.



"El fútbol es bonito por eso, porque siempre te da otra oportunidad. Ojalá podamos estar aquí y tomarnos nuestra revancha, pero no con Brasil sino con nosotros mismos", concluye.