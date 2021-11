Xavi: "no podemos sacar pecho, pero hay que ser positivos"

Xavi Hernández se muestra satisfecho tras su debut en el banquillo del Barcelona el pasado sábado ante el Español y confía en su equipo para ganar mañana al Benfica y cerrar la clasificación para octavos de final de la Liga de Campeones.

Satisfecho con su debut

"Estoy satisfecho, con buenas sensaciones tras el partido" frente al Español, ha dicho Xavi en la rueda de prensa previa al partido de la quinta jornada de la Liga de campeones. También ha matizado que su equipo sufrió cuando perdió el control ante un rival que fue mejor durante algunos minutos, pero "merecimos ganar".

Hablar en el campo

Respecto al encuentro de mañana Xavi advierte que será un partido complicado "ante un gran equipo con un gran entrenador. Un equipo muy físico, con tres puntas que pueden hacer que te metas en tu campo, en tu área, con un ritmo e intensidad fuertes". Analizado el Benfica el nuevo entrenador del Barcelona se muestra optimista y convencido de sacarlo adelante, aunque reniega del papel de favoritos. "Estamos preparados. Si ganamos clasificamos. Hablar es fácil. Veremos si somos superiores al Benfica. Fuimos mejores que el Español y sufrimos al final, mañana ya veremos. Hay que demostrarlo en el campo No podemos sacar pecho".

Ser optimistas y valientes

Xavi Hernández ha insistido en lanzar un mensaje positivo en su comparecencia. "Hay que ser optimistas, pensar en positivo. Si ganamos estamos en octavos. Hay que ser valientes ir al ataque. Ser optimistas". Reconoce el técnico azulgrana que para todos los entrenadores "el próximo partido es el más trascendente. Lo veo como una oportunidad. No siento una presión añadida. Es una oportunidad de oro para pasar a octavos de final". "El fútbol siempre te da la revancha", ha dicho, después de recordar que su equipo perdió 3-0 en Portugal. "Es un reto, una oportunidad."

Xavi no contempla la derrota ni la posibilidad de que su equipo se quede fuera de los octavos de final. "Si no ganamos hablamos mañana. Por ahora déjame soñar. Mañana es una oportunidad para ganar y meter al equipo en octavos. Estamos en una situación positiva. Si ocurre lo contrario ya nos prepararemos. No hay que pensar en escenarios negativos cuando puedes pensar en positivo. Mañana visualizo una victoria."

Las ausencias y el sistema

Son numerosas las bajas del conjunto azulgrana. Xavi ha recordado que no le quedan extremos puros, pero advierte que no cambiará el planteamiento ni el dibujo de su equipo, "iremos al ataque e intentaremos ganar". También ha confirmado que Busquets, Nico y Mingueza están en condiciones de entrar en la convocatoria a la espera del último entrenamiento esta tarde. No ha sido tan contundente cuando le han preguntado por el posible regreso de Dembélé.

Felicitaciones a Pedri

Pedri es una de las ausencias más destacadas del conjunto azulgrana. Xavi Hernández ha felicitado al canario galardonado con el Premio Golden Boy 2021. "Me alegro por él. Se lo merece. Ha marcado la diferencia en el Barça y en la selección. Es un premio de prestigio y me alegra especialmente porque está pasando por un momento difícil con su lesión". No ha querido dar fecha para el regreso del canario a los terrenos de juego. "Intentaremos recuperarle lo antes posible, es un jugador diferencial."