Xavi: "Nosotros pensamos que Griezmann es jugador del Atlético"

"Será un rival rocoso y difícil, nos ha complicado los últimos cuatro partidos. Es el momento de la revancha futbolística. Llegan en un mal momento, pero eso es peor porque tienen una oportunidad de ganarnos y salir de este agujero", comentó Xavi sobre el conjunto andaluz, que todavía no sabe lo que es puntuar esta temporada.

En cualquier caso, el técnico del Barça recordó que el Nuevo Mirandilla es "un campo donde se ganan ligas" y que su equipo debe "aparcar la Champions", donde el próximo martes visita el Bayern de Múnich, y centrarse en "conseguir los tres puntos" frente el cuadro gaditano.

"Con Jordi Alba no sé si el club no le ha ido de cara. Yo sí le he ido de cara. Soy muy claro, y con él aún más por la relación que nos une. Sabe que hay competencia y que jugará el que mejor esté, y él sigue tirando del carro. No busquéis más porque dentro no hay polémica, no hay debate", comentó sobre su excompañero en el vestuario azulgrana.

Y también defendió a la actitud de Piqué: "Hablando con él, lo animo porque no es una situación fácil. Estuvo muy bien el otro día (frente al Viktoria Pilsen) en la salida del balón. Va a ir entrando y, sí están todos preparados, llegarán los éxitos".

Y por último, se negó a valorar la posibilidad de que el delantero Antoine Griezmann vuelva al Barça después de que el Atlético de Madrid se niegue a pagar los 40 millones de su opción de compra. "Es un tema de clubes, no me incumbe a mí. Deben dialogar los dos clubes. No hay debate, es jugador del Atlético de Madrid", concluyó Xavi Hernández.