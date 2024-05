Xavi se despide del Barça: "Nunca es fácil irse del club de tu vida, pero lo hago muy orgulloso"

El FC Barcelona ha anunciado este viernes lo que venía siendo un secreto a voces en los últimos días. Xavi Hernández no seguirá en el banquillo culé la próxima temporada y este domingo dirigirá su último partido.

La decisión se toma apenas un mes después de que Joan Laporta ratificara al de Terrassa como entrenador, pero unas declaraciones de Xavi en la previa del partido ante el Almería hicieron a la directiva cambiar de opinión.

Todo parece indicar que el alemán Hansi Flick será el elegido para ocupar su puesto después de las reuniones que se han producido con él en las últimas horas.

Xavi, que anunció el pasado mes de enero que no seguiría pero terminó cambiando de opinión, se ha querido despedir de la afición culé a través de un comunicado en su cuenta de Instagram en el que agradece que "siempre ha estado a mi lado y me ha demostrado en todo momento la misma estima que en mi etapa como futbolista".

"Nunca es fácil irse del club de tu vida, pero lo hago muy orgulloso, después de dos años y medio al frente de un vestuario que ha sido como una segunda familia", dice un Xavi que ha logrado ganar una Liga y una Supercopa de España en esta etapa.

"He trabajado con un grupo de jugadores fantásticos y con un espectacular staff", reza un comunicado en el que Xavi intenta no olvidarse de nadie y agradece "a la afición, a los jugadores, al staff, a los empleados del club, al Presidente, a la Junta Directiva, a los directores deportivos, a los medios de comunicación y a todos con los que he compartido viaje a lo largo de estas dos temporadas y media".

Termina deseando "lo mejor" al club que lleva "en el corazón".