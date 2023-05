Xavi: "¿Baño? El City es el mejor equipo del mundo"

La eliminación del Real Madrid en Champions: “No me gusta la palabra baño, es despectiva, no es constructiva. El City fue superior y lo aprovechó, en el Bernabéu no fue así, pero el otra día sí. Es el justo vencedor. Para mi el City es el mejor equipo del mundo”.

Gran temporada del Barça: “No me cambio por nadie, hay que acordarse de cómo estábamos el año pasado. Hemos hecho una gran temporada, de donde veníamos a donde estamos, no me cambio por nadie. Hemos hecho una gran temporada, no hay que compararse con otros clubes. Hay que comparar con lo nuestro del años pasado. Nuestro baremo es ese”.

Una Liga sufrida: “Ha sido una semana muy feliz, mágica para nosotros. Ganar la Liga nos da estabilidad. El club ha hecho un gran esfuerzo para tener un equipo competitivo”.

Mejorar en Europa: “El año que viene hay que seguir ganando títulos. Es un objetivo principal el hacerlo mejor en Europa. Tenemos que dar la talla en Europa, este año no hemos estado a la altura”.

La celebración del título de Liga: “Me sorprendió el gran ambiente de la rúa. Pero es normal, había ganas de celebrar. Hemos generado ilusión, este club es pura pasión. Lo disfruté muchísimo. Se ha sufrido mucho para ganar esta Liga y era momento de celebrarlo. La rúa fue espectacular, la piel de gallina. Fue una maravilla. Los jugadores se dieron cuenta de la grandeza de este club”.

Su futuro en el Barça: “Me quedaría aquí toda la vida, pero esto va de resultados y rendimiento. Este año ha sido una gran temporada y me da crédito para empezar la próxima temporada. Tengo muchas ganas e ilusión de hacer cosas más grandes, pero todo depende de los resultados”.