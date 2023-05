El City arrolla al Real Madrid y termina con el sueño de la decimoquinta

Se terminó el sueño de la decimoquinta blanca. El City ha demostrado que su plan era el mismo que en la ida. Eso unido al ambiente a favor ha convertido los primeros minutos del Real Madrid en una pesadilla. La estadística del minuto 10 lo ha dejado claro. Más de 120 pases del Manchester City y solo 13 del Real Madrid.

Courtois ha salvado en dos ocasiones el tanto de Haaland. La segunda vez con una parada antológica, probablemente de las mejores de la temporada en todo Europa. Pero todo milagro tiene su fin y que siguiera el empate a cero lo era. Eso ha terminado en el minuto 23. De Bruyne ha encontrado perfectamente a Bernardo Silva que ha amagado al segundo palo para definir fuerte y alto por el primero.

Tras el gol veíamos a Vini preguntando a Ancelotti ¿Qué estamos haciendo? Y poco a poco ha empezado a aparecer tímidamente el Real Madrid. Vini encontraba el espacio pero Walker reaccionaba a tiempo. Poco después era Kroos el que con un zapatazo estrellaba el balón en el travesaño. Pero cuando parecía que salían del túnel ha llegado el segundo golpe. De nuevo una contra ha cogido descolocada a la defensa madridista. El primer remate era rechazado pero quedaba en el punto de penalti para que Bernardo Silva de cabeza anotara su doblete. El más difícil todavía.

El inicio de la segunda parte no ha sido tan dramático con un Real Madrid más activo en ataque, menos era difícil, aunque sin llevar claro peligro. Un disparo lejano de Alaba en una falta ha estado cerca de colarse pero ha reaccionado bien Ederson. El City empezaba a contemporizar ante el buen resultado del partido. Prueba que en el minuto 60 el Real Madrid tenía más posesión en la segunda parte pero lamentablemente el dato no valía para nada.

El primer movimiento de Ancelotti ha llegado en el 62 con la entrada de Rudiger por Modric. Camavinga al mediocentro y Alaba al lateral izquierdo. El City ya no apretaba y estaba a expensas de sentenciar a la contra. El problema para el Real Madrid es que no creaba nada arriba. Benzemá aislado y desacertado no conectaba con sus compañeros. Pasaba el tiempo y se acababan las opciones. Asensio por Kroos ha sido la segunda modificación. Y Haaland que quería su gol de nuevo se ha encontrado con Courtois para negarle el tanto en un mano a mano. No se lo creía el noruego.

Sin centrocampistas el Real Madrid ha perdido el mínimo control que ha tenido. El City ha vuelto a tomar el protagonismo. En el 75 una falta lateral ha terminado en un remate involuntario de Militao que colaba el balón en su propia portería. Se terminaban las opciones del Real Madrid. Julián Álvarez ha puesto la puntilla en el primer balón que ha tocado para poner el 4-0 definitivo. Lo peor no ha sido la derrota es que el Real Madrid en la noche de hoy ni siquiera ha competido.