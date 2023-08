Xavi: "No sé si Ansu se quedará"

El técnico de Terrassa no quiso adelantar nada de lo que pasará en las última semanas del mercado estival. "La directiva me transmite tranquilidad en cuanto a las inscripciones. No sé si Ansu se queda. Está entrenando bien como Ferran. Hasta el 31 de agosto no podemos decir nada, porque tenemos un problema de 'fair-play' ", declaró Xavi, quien eludió comentar igualmente el posible regreso de Neymar.

"Nos tenemos que reforzar bien. Lo sabe el área deportiva y el presidente. Veremos qué nos permite el 'fair-play'. ¿Neymar? No puedo adelantar nada de nombres. Ya dije algo el año pasado y se me enfadaron", añadió.

"Lamine es un talento que tenemos que dosificar. Es una maravilla verle jugar con este descaro. Y Ansu y Ferran también han estado muy bien", destacó a la conclusión del encuentro. "Hemos jugado con un gran equipo, con grandes jugadores y con mucho ritmo. En la primera parte hemos empezado bien, pero no ha acabado de funcionar. Los cambios y el cambio de sistema nos han permitido reaccionar", apuntó.

Dembélé, otra vez en París

El director de fútbol del FC Barcelona, Mateu Alemany, anunció que "Dembélé ya no está en dinámica de primer equipo, si no hubiera estado aquí en el Gamper. Dembélé está en París. Cuando el acuerdo esté firmado, comunicaremos las cifras de la operación y con ello cerramos otra carpeta", aseguró en declaraciones a TV3.

Para Alemany, quien en su día ya puso fecha de caducidad a Dembélé en el Barça, la situación con el francés es "muy clara". "Ha pedido salir y es una cosa que estaba establecida en el contrato de renovación que firmó. Estamos en un proceso de resolver el traspaso", apuntó.