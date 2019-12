Joaquín amaga con retirarse y acaba renovando una temporada con el Betis: "Si hasta he marcado un 'hat-trick'"

Joaquín se queda una temporada más en el Betis. Así lo ha anunciado el club andaluz a través de su cuenta de Twitter, con un vídeo en el que el atacante gaditano ha amagado con retirarse, pero finalmente se lo ha pensado mejor: "Me queda cuerda para rato, si he marcado hasta un 'hat-trick'".

Ya es oficial. Joaquín ha renovado una temporada más con el Betis, tal y como ha anunciado el propio jugador en la cuenta de Twitter del club andaluz.

En un vídeo en el que Joaquín comienza recogiendo sus pertenencias del vestuario y que suena a despedida, el jugador acaba anunciado su renovación tras un pequeño viaje por helicóptero en la ciudad de Sevilla.

"Quizás me lo debería pensar mejor", dice Joaquín, que empieza a hacer cuenta de sus últimos años: "He jugado 156 partidos en los últimos cuatro años, 21 goles, 23 asistencias y hasta he marcado un 'hat-trick'".

