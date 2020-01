Valverde: "Se hace extraño jugar cuatro equipos la Supercopa, prefería el anterior formato"

Ernesto Valverde ha comentado que no le gusta el actual formato de la Supercopa de España . "El fútbol en el que estamos metidos ahora mismo es una industria, se busca siempre fuentes de ingreso y es por lo que estamos aquí", ha dicho el técnico del Barça en rueda de prensa.

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, se ha mostrado este miércoles bastante contrario al nuevo formato de la Supercopa de España, que se disputa en una final a cuatro con dos equipos invitados como son el Real Madrid y el Atlético de Madrid, rival de los blaugranas en una semifinal que el técnico prevé igualada.

"Se hace extraño jugar cuatro equipos la Supercopa, es lo que hay, si me dan a elegir prefiero el formato anterior pero es la RFEF quien debe decidir el formato y ha elegido este, yo veía bien que fuera el primer título de la temporada. Estos partidos generan expectación aunque campeón de Liga sólo hay uno y de Copa sólo hay uno", comentó en rueda de prensa.

Barça y Valencia debían jugar la Supercopa, pero con el cambio de formato ahora el Barça se mide en semifinales al Atlético de Madrid y, si gana, jugará la final contra Valencia o Real Madrid. "Os doy un dato objetivo. Es mi quinta Supercopa, en las tres primeras mi equipo tuvo que jugar el segundo partido en casa del rival, del campeón de Liga. Las dos ultimas, que mi equipo ha ganado la Liga, una fue a partido único en campo neutral y en esta tenemos que jugar con dos equipos invitados", lamentó.

"El fútbol en el que estamos metidos ahora mismo es una industria, se busca siempre fuentes de ingreso y es por lo que estamos aquí. De la misma manera que hay unas connotaciones especiales en este país, también las había en Marruecos. Preferimos jugar en casa, pero aquí estamos", recalcó Valverde al ser preguntado por los derechos humanos y sociales en Arabia Saudí.

En este sentido, reiteró que esta Supercopa tiene un formato absolutamente diferente a lo que están acostumbrados. "Es un partido definitivo y el que gen será quien pueda jugar la final y lo tomamos como un partido de Liga, sabiendo que buscamos la victoria y sabemos la dificultad que tiene jugar contra el Atlético, lo vimos en el partido de Liga, que fue muy disputado y ganamos al final", señaló sobre el duelo contra los 'colchoneros'.

A nivel deportivo, aseguró que trae una convocatoria amplia, con jugadores del filial y sólo sin los lesionados, por no saber si estarán en Arabia hasta el domingo. "De momento tenemos un partido, y venimos de jugar el sábado pasado. Tenemos días de margen y no hay por qué pensar en mucho más, después del partido de mañana puede venir otro partido o no, teniendo en cuenta el formato", apuntó.

"Hemos traído muchos jugadores porque no sabemos el tiempo que vamos a estar aquí. Hay que entrenar, y ese tipo de cuestiones. Contra el Atlético no hay partidos fáciles, tenemos que estar atentos porque puede pasar cualquier cosa", recalcó.

Sobre el hecho de haberse perdido por Yeda y haber llegado tarde al horario inicial de la rueda de prensa, Valverde lo explicó con una sonrisa. "Hemos conocido un poco más la ciudad en el coche. Ha habido un pequeño error, el chófer pensaba que la rueda era en el estadio donde creo que van a jugar el Real Madrid y el Valencia hoy e íbamos par ahí. Se dio cuenta unos cuantos kilómetros adelante, aquí hay un tráfico importante y hemos llegado tarde", manifestó.