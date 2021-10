¿El último partido de Koeman al frente del Barça?

Al borde de la destitución: “Nadie me ha dicho nada. El presidente ha estado hoy aquí, pero no le he visto. Nadie me ha dicho nada, pero tengo orejas y ojos, sé que se filtran cosas”.

Situación anímica: “Sinceramente, podría estar mejor. ¿Faltarme al respeto? No hace falta contestar. No sé si otro entrenador sacaría más partido a este equipo. ¿También tengo que hablar de otro entrenador? Si yo tuviese el dinero, Messi estaría aquí. ¿Mi relación con Laporta? No voy a contestar”.

Nota a su trayectoria: “Lo de poner notas es cosa vuestra. Estoy harto de defenderme a mí mismo. Cualquiera puede analizar la situación. Nosotros hemos asumido cambios por parte del club, habrá que gente que creerá que es una falta de respeto, otros que dirán que se necesita tiempo, pero un día me gustaría hablar de lo que pienso”.

¿Lograr una victoria mañana le salvaría?: “Todos saben que estoy aquí por amor al club. He venido en una situación difícil, pero lo que me importa son mis jugadores y sacar el partido adelante”.

Mejor y peor momento en el Barcelona: “Vaya pregunta… parece que ya me he ido. El mejor momento fue firmar por el Barcelona y el peor la macha de Messi”.

El Atlético de Madrid: “Fueron campeones el año pasado de forma merecida. Son dos estilos diferentes, ellos son muy competitivos y es difícil hacerles oportunidades. Son un gran equipo. Tenemos que estar bien y crearles oportunidades, tenemos que marcar”.