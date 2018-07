Tebas anuncia que "a medio plazo" se jugarán partidos de Liga y Copa en el extranjero

en el marco de la cumbre 'Leaders, The Sport Business Summit'

El presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), Javier Tebas, ha anunciado que "a medio plazo" los equipos españoles disputarán partidos de Liga y de Copa del Rey en el extranjero, en el marco de la cumbre 'Leaders, The Sport Business Summit', que se celebra este miércoles y jueves en Londres.

Javier Tebas incidió en esa estrategia global de La Liga. "En 3 o 4 años creceremos especialmente en África, debido al uso de los teléfonos móviles", resaltó.

Ante el interés despertado entre los medios ingleses por la competitividad de La Liga en relación a la 'Premier', Tebas señaló que el inglés "no es la pieza fundamental para conseguir tus seguidores". "No nos importa tanto el idioma como que nuestros equipos puedan crecer y poder competir. Si tenemos estrellas, en Japón, Indonesia y muchos más países, verán el fútbol español", destacó.

El presidente de La Liga se refirió a Estados Unidos, China y África como "lugares estratégicos" para el crecimiento del fútbol español y desveló otras iniciativas con ese objetivo.

"A medio plazo, jugaremos partidos de Copa o de La Liga en el extranjero. A corto plazo no va a ser posible. Aún no podemos decir dónde se jugarán estos partidos. Se necesita desarrollar los proyectos y, por supuesto, los permisos de organizaciones internacionales como la UEFA o la FIFA. Y ahora la FIFA está muy entretenida con la corrupción", afirmó.

Con respecto a la lucha contra la piratería, el presidente de La Liga explicó las bases del proyecto del organismo español. "La Premier y La Liga tienen que ser de pago. Todo el mundo sabe hoy que el fútbol se paga y que ponerlo en la red es incluso delito en muchos países. El problema no está en el ciudadano que graba sino en la red social que permite que se lance este mensaje a millones de usuarios", denunció.

Tebas destacó el importante esfuerzo de La Liga en ese aspecto. "Hemos invertido importantes recursos solo a la lucha contra la piratería. Cerca de 3 millones de euros. La piratería es uno de los mayores riesgos de nuestro mercado audiovisual", aseguró.

El presidente de La Liga abogó por un cambio en los organismos deportivos internacionales, porque sus dirigentes "no han evolucionado, no se han adaptado a la industria del fútbol". "Es un grave riesgo si no hay un cambio radical de estos dirigentes, entre ellos Ángel María Villar", señaló.

Tebas opinó también sobre una posible liga europea de clubes, que "podría ser una gran competición pero destruiría las ligas locales" y definió el objetivo futuro de La Liga. "La Bundesliga es la liga más solvente del mundo. La Premier es la que más factura e ingresa con sus derechos audiovisuales. La Liga es la que gana todos los títulos, pero nos gustaría ser los primeros en los tres aspectos, no solo en el deporte. Estamos trabajando en ello", concluyó.

La cumbre Leaders, organizada desde el año 2008 en Inglaterra, reúne a destacados miembros de la industria del deporte a nivel internacional, incluyendo representantes de la NBA, NFL, Google, Microsoft, FIFA o UEFA. En la edición de este año, el evento ha contado con la participación de clubes de La Liga como el FC Barcelona, Espanyol, Athletic Club o SD Éibar.