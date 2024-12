Simeone: "Soy aburrido; partido a partido"

LEER MÁS El Atlético se impone al Getafe con un solitario gol de Sorloth

"Soy reiterativo, aburrido. Son ya trece años. No voy a cambiar. Partido a partido, porque es la realidad absoluta del Atlético de Madrid. Si salimos de ese enfoque, no hay luz", advirtió el técnico en rueda de prensa en el Metropolitano, donde añadió: "No hay manera de ver nuestro presente y futuro que seguir trabajando con la misma humildad todos juntos. Antes del partido, hablaba con los futbolistas en la charla previa a venir del hotel para el estadio, el reconocimiento y el agradecimiento al trabajo que están haciendo todos los chicos que no estaban en la planilla (de titulares en el partido contra el Getafe)", dijo.

"En los últimos partidos, hemos repetido muchas veces la alineación y hay muchos jugadores importantes que están compitiendo de una manera extraordinaria de la misma manera que se representa cuando les toca entrar (desde el banquillo). Permitirnos que salgan Llorente y Giuliano y entren Molina y Correa, y Sorloth por Lino, esa es nuestra fuerza", continuó. "Y si tenemos alguna posibilidad de competir como queremos competir, necesitamos estar involucrados como están todos. Hoy Azpilicueta participa menos, Conor Gallagher viene haciéndolo muy bien y hoy no participó... Esto, no tengo ninguna duda, es el punto más fuerte que tenemos", explicó el entrenador, que "se imagina un partido con diferentes situaciones donde hay que tener respuestas", más allá del once titular.

"Y las respuestas las tenemos. Depende absolutamente del compromiso que tienen los futbolistas. Es lindo escucharlo, pero esto se representa cuando uno lo ejecuta. Y lo están ejecutando. Cuando les toca entrar, están dando el máximo y eso me llena de orgullo como entrenador", añadió Simeone. "Yo creo que estoy representando lo que siento. Ellos (los jugadores) saben que no tengo compromiso con nadie. Está reflejado en Koke, que seguramente es un hombre importantísimo en nuestro recorrido hasta hoy, y él sabe que si lo damos 20 minutos, entra y la rompe 20 minutos. Eso a mí me emociona", abundó.