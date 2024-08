Simeone: "Me quedo con las cosas positivas"

"Me quedo con lo positivo, que hubo bastantes cosas", resumió en una rueda de prensa el técnico del Atlético, que no obstante no ocultó que hay cosas que deben mejorar. "Creo que recibimos goles que podíamos haber evitado y desde lo individual mejorado. Tenemos que trabajar", admitió Simeone, que insistió en que hubo situaciones defensivas que pudieron "resolver mejor"

"La primera fecha jugando fuera de casa, me quedo con cosas positivas y en lo individual hay que mejorar. El primer tiempo fue interesante y los cambios algunos fueron mejor que otros", explicó. El técnico señaló que cambió a Alexander Sorloth porque no participaba demasiado en el juego. "Necesitaba un jugador más asociativo como Correa. Hizo lo que tenia que hacer, el gol, y lo necesitamos en otras parcelas", apuntó.

Respecto a posibles movimientos en el tramo final de la ventana de fichajes, dijo que la posible marcha de Joao Félix "es una situación de mercado" pero que aunque es un "tema delicado" porque no depende del club en algunas ocasiones no ve otras salidas. "Por el otro lado, el club está trabajando y estamos cerca de acercarnos a un futbolista que necesitamos y ojalá lo podamos traer para potenciar al equipo", admitió.