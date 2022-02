EL ATLÉTICO SE DESMORONA

Simeone pierde el aura

Diego Pablo Simeone tiene contrato hasta 2024. Pero al (eterno) entrenador del Atlético de Madrid, once temporadas en el fútbol actual es una eternidad, se le ha caído el título de intocable. Once también eran las derrotas esta temporada hasta que llegó el partido contra el colista. La mancha contra el Levante será difícil de limpiar y el atrevimiento de la afición, una parte, no ha pasado desapercibido. Pitos y convencidos, no todos, de que la etapa dorada del “cholismo” está agotada.

Félix José Casillas