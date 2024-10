Simeone sobre el Balón de Oro: "Se lo merece"

LEER MÁS Rodri Hernández gana el segundo Balón de Oro masculino para España 64 años después

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, expresó este miércoles su felicidad por el Balón de Oro del medio centro del Manchester City Rodrigo Hernández, al que dirigió una temporada en el conjunto rojiblanco, en 2018-19, y del que señaló que "se lo merece" y "es un jugador increíble".

Balón de Oro

"Ha estado una temporada con nosotros, pero ha dejado un registro muy bueno. Peleamos mucho para que se quede, eligió muy bien irse al City, porque en consecuencia ha logrado muchísimas cosas buenísimas y superarse aún mejor en su fútbol y crecer como futbolista. Ese año que ha estado nos ha dado muchísimas cosas, así que muy contento por él y muy merecido", valoró el técnico argentino en la rueda de prensa en Majadahonda.

"Y, sobre todo, a nosotros que fuimos mediocampistas alguna vez, es bueno reconocer ese trabajo que muchas veces pasa desapercibido, pero es gran parte de lo que un equipo puede generar", abundó el técnico, que no entró a valorar la decisión del Real Madrid de no viajar a la gala al no ser premiado Vinicius: "Soy muy respetuoso con las decisiones y las personas. Y en este caso cada uno sabe cómo se comporta y por qué lo hace".

En la lista de nominados no había jugadores del Atlético, en ninguna de las categorías. "Seguramente, en esta última temporada no ha sucedido y han estado muchísimo mejor los entrenadores, los jugadores jóvenes, las revelaciones, los porteros, el Balón de Oro...", dijo.

Rotaciones

Diego Simeone planea rotaciones para el partido de la primera ronda de la Copa del Rey contra el Vic, de 'Liga Elite Catalana', sin Antoine Griezmann, Julián Alvarez, Alexander Sorloth, Koke Resurrección o José María Giménez en el once titular, al que apuntan Ilias Kostis, Javi Serrano, Thomas Lemar, Giuliano Simeone o Ángel Correa, según las pruebas.