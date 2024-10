Rodri Hernández gana el segundo Balón de Oro masculino para España 64 años después

Rodrigo Hernández ha hecho historia este lunes y se ha convertido en el segundo español en ganar un Balón de Oro 64 años después de que lo lograra Luis Suárez Miramontes.

El centrocampista del Manchester City ya sonó con fuerza en las quinielas el año pasado por su papel en la consecución de la Premier League y la Champions League (marcó en cuartos y en la final) por parte del equipo citizen, pero ha sido este año, tras levantar la Eurocopa con España, cuando se ha terminado haciendo con el premio a Mejor Jugador del Mundo.

El madrileño ha sido pieza clave en el último curso para Pep Guardiola en el Manchester City, con el que jugó 50 partidos en los que anotó nueve goles y dio catorce asistencias. El conjunto citizen ganó tres títulos: Supercopa de Europa, Mundial de Clubes y Premier League.

Pero el gran logro a nivel internacional de Rodri en la 23/24 ha sido la victoria en la Eurocopa con la selección española. Llegó como la gran figura del equipo de Luis De la Fuente y, aunque los focos fueron para Nico Williams y Lamine Yamal, el mediocentro jugó un papel fundamental para que España levantara por cuarta vez en su historia este trofeo.

El madrileño, visiblemente emocionado, ha subido al escenario a dar un emotivo discurso ayudado por sus muletas (debido a la grave lesión de rodilla que sufrió hace unas semanas y que le hará perderse toda la temporada).

En su discurso ha tenido un bonito recuerdo a sus compañeros tanto en el Manchester City como en la selección, pero en especial hacia uno, Dani Carvajal, que ha sufrido hace poco la misma grave lesión que él. "Perfectamente merecería estar aquí", ha dicho. Le ha dedicado unas palabras también a otro español, este sí presente en la gala, el joven Lamine Yamal, del que ha dicho que cree que lo ganará en el futuro.

"Es una victoria del fútbol español y de la figura del mediocentro", ha explicado un Rodri que también se ha acordado de otros históricos jugadores españoles que merecieron ganarlo y no lo hicieron como Xavi, Iniesta, Casillas y Busquets.

Vinicius Júnior, Jude Bellingham y Dani Carvajal han sido segundo, tercero y cuarto en la clasificación del Balón de Oro.

El plantón del Real Madrid

La gala no ha estado exenta de polémica después de que el Real Madrid decidiera este mismo lunes no viajar al conocer que Vinicius no sería el ganador del premio. Y es que todos dentro del club (y casi todos dentro del mundo del fútbol) daban por hecho que sería el brasileño el galardonado.

Según ha explicado Fernando Burgos en Onda Cero, el Real Madrid considera que la UEFA, coorganizadora del premio, no respeta al club, por lo que la delegación madridista no se ha subido al vuelo que tenía preparado para acudir a la gala de París.

Además de Vinicius, había otros futbolistas del Real Madrid nominados al premio. Dani Carvajal, Jude Bellingham, Fede Valverde y Antonio Rudiger estaban en la lista, al igual que Kylian Mbappé (por su temporada pasada en el PSG) y el ya retirado Toni Kroos. También estaban nominados Carlo Ancelotti, al premio a Mejor Entrenador; Arda Guler, al Trofeo Kopa (mejor joven); y Andriy Lunin, al Trofeo Yashin (mejor portero).

El Real Madrid, además, se ha llevado el premio a mejor club del año en categoría masculina y su técnico, Carlo Ancelotti, ha sido galardonado con el premio a Mejor Entrenador del Año por delante de otros como Luis De la Fuente (España), Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) o Pep Guardiola (Manchester City).

El Barça se lleva tres premios

El otro gran club español representado en la gala del Balón de Oro, el FC Barcelona, se ha llevado dos premios a casa. Lamine Yamal ha sido galardonado con el Trofeo Kopa a mejor jugador joven por su espectacular temporada tanto en el Barça como en la selección española. La joven perla culé jugó 50 partidos con su club el curso pasado logrando siete goles y nueve asistencias que le han hecho colarse en el Top 10 del Balón de Oro terminando octavo.

Además, Aitana Bonmatí se ha vuelto a coronar por segundo año consecutivo como mejor jugadora del mundo logrando otro Balón de Oro, que es el cuarto consecutivo para España y para el Barça después de los logrados en 2021 y 2022 por Alexia Putellas.

El Barça también se ha llevado el premio a mejor club del año en categoría femenina.

Jenni Hermoso, Premio Sócrates 2024

La futbolista española Jennifer Hermoso ha sido galardonada con Premio Sócrates, una distinción con la que se conoce el compromiso de los futbolistas con las causas sociales y humanitarias. El año pasado lo ganó Vinicius Junior en reconocimiento del activismo social que realizó en su país. A Hermoso se le reconoce por su trabajo a favor de la igualdad.

"Significa muchísimo para mí. Me hace ser consciente de la responsabilidad que tenemos las deportistas tanto dentro como fuera del campo", ha explicado Hermoso cuando ha subido a recoger el premio.

"Las niñas se merecen un fútbol femenino lejos de prejuicios y de violencia de género (...) Estamos en una posición única para utilizar el deporte para generar un cambio. Entre todos conseguiremos algo hermoso de lo que sentirnos orgullosos", ha sentenciado una Hermoso a la que todo el Teatro Chatelet ha aplaudido poniéndose en pie.

Clasificación Balón de Oro 2024

1. Rodri Hernández (Manchester City)

2. Vinicius Júnior (Real Madrid)

3. Jude Bellingham (Real Madrid)

4. Dani Carvajal (Real Madrid)

5. Erling Haaland (Manchester City)

6. Kylian Mbappé (PSG/Real Madrid)

7. Lautaro Martínez (Inter)

8. Lamine Yamal (FC Barcelona)

9. Toni Kroos (Real Madrid)

10. Harry Kane (Bayern)

11. Phil Foden (Manchester City)

12. Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

13. Dani Olmo (RB Leipzig/FC Barcelona)

14. Ademola Lookman (Atalanta)

15. Nico Williams (Athletic Club)

16. Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

17. Fede Valverde (Real Madrid)

18. Emiliano Martínez (Aston Villa)

19. Martin Odegaard (Arsenal)

20. Hakan Çalhanoglu (Inter)

21. Bukayo Saka (Arsenal)

22. Antonio Rudiger (Real Madrid)

23. Rúben Dias (Manchester City)

24. William Saliba (Arsenal)

25. Cole Palmer (Chelsea)

26. Declan Rice (Arsenal)

27. Vitinha (PSG)

28. Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

29. Matt Hummels (B.Dortmund/Roma)

30. Artem Dovbyk (Girona/Roma)