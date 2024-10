Sheila García: "Toril me ha transmitido esa confianza que me faltaba anteriormente"

Pregunta: Siempre es especial volver a la selección, entrar de nuevo en dinámica de la selección, no?

Respuesta: Sí claro, además estoy en otra época de mi vida, muy contenta y muy a gusto. Estoy en otra dinámica, en el Atleti hubo una etapa, ahora en el Madrid estoy en otra, estoy muy bien, muy cómoda, me han dado tranquilidad y confianza desde el primer momento y creo que por eso me ha llegado esta gran noticia de estar en la selección

P: ¿Es tu etapa más serena, más madura?

R: Sí, dejé una etapa atrás, pasé varios meses complicados pero ahora mismo estoy muy feliz y esto se nota en el campo

P: Con la ilusión que te hace estar en la selección…¿en algún momento llegas a pensar que se te escapa este tren?

R: Siempre puedes pensar eso en algún momento en bajones de la temporada pero yo siempre me he dedicado a hacerlo bien en mi club, estar concentrada en eso, ir paso a paso. Ahora estoy muy contenta, Toril me ha dado mucha confianza y por eso creo que estoy aquí a día de hoy

P:También has tenido la confianza de Montse Tomé

R: Sí, ella confía mucho en mí. Ella sabe que cuando estoy bien, al 100%, bien mentalmente todo va hacia adelante y no duda en traerme

P:¿Es fundamental para ti notar ese apoyo?

R: Sí porque yo antes que futbolista soy persona, me cuesta mostrar mis sentimientos…pero desde que llegué Toril ha estado conmigo en todo momento, me ha mostrado su confianza que es lo que me faltaba anteriormente y por eso no pude estar en los JJOO

P: Tú eres una de esas futbolistas que has hablado abiertamente de tus problemas de ansiedad y depresión

R: Si no hubiese pasado lo que pasé anteriormente no estaría en este estado de confianza, de alegría. No tengo ningún problema en hablar de estos temas, somos personas antes que cualquier otra cosa. Estoy muy agradecida a mi psicóloga, a Lore, que ha estado conmigo en todo momento

P: Es que todo se desencadena por esa inoportuna lesión que te deja sin Mundial…

R:Ya lo tengo casi olvidado pero es verdad que tengo una brechita que ha dejado marca pero me alegro de haber pasado por ese momento porque si no, no sería la persona que soy. Ahora valoro cada entrenamiento, a mis compañeras, cada momento con mi familia…

P: Y ahora el reto…¿Conseguir títulos con el Real Madrid y con la Selección?

R: Sí, estoy súper convencida de que el Real Madrid va a conseguir un título y yo voy a estar. Tenemos muy buen equipo, nos queda dar ese último pasito para afrontar los partidos clave con otra idea. Y con la selección aportar todo lo que sé, convencer a Montse.

P: ¿Cómo ha sido tu adaptación al Real Madrid?

R: El salto de calidad es importante, en los entrenamientos hay muchísima intensidad, es como en la selección. Antes me costaban más los entrenamientos con la selección. Cuando estaba aquí estaba muy nerviosa, no dormía, ahora estoy más asentada, lo afronto todo con más tranquilidad. En el Real Madrid estoy trabajando la tranquilidad y la confianza, el creerme que soy buena jugadora y que puedo aportar muchas cosas. Estoy súper feliz en estos momentos

P: ¿Qué jugadora te ha impresionado en el Real Madrid?

R: Weir. Es que es muy buena. Además es como yo, muy introvertida, muy calladita, muy reservada, se centra en jugar al fútbol. Tiene muchísima calidad y me fijo muchísimo en ella.

P: ¿Y habláis de si se puede este año asaltar ese trono del Barça?

R: Estamos en una gran dinámica, olemos que estamos muy bien, está en el ambiente pero hay que dar ese pasito. Todos confiamos y sabemos que podemos competir contra el Barça. Somos el Madrid y tenemos que hacerlo.

P: Volviendo a la selección, ¿cómo has encontrado al grupo después de la decepción de la selección?

R: Hay muy buen ambiente; sabemos que hay que corregir cosas pero el equipo está al 100%, hay muy buenas jugadoras, un tropiezo lo puede tener cualquiera y lo que hay son ganas de revertir la situación.