Sergio Ramos confirma que no seguirá en el PSG

Sergio Ramos ha anunciado este viernes a través de sus redes sociales que no va a renovar su contrato con el PSG y no continuará en París la próxima temporada. "Llevar la camiseta roja y azul estos dos últimos años ha sido una experiencia maravillosa. He vivido una aventura inolvidable en París y me gustaría daros las gracias a todos por vuestro apoyo y vuestro cariño", ha escrito Ramos en sus redes sociales.

El central sevillano, que llegó al equipo parisino en el verano 2021 tras terminar su contrato con el Real Madrid, se marcha tras dos temporadas en las que ha ganado dos títulos de Liga y una Supercopa de Francia, pero en los que el equipo ha fracasado estrepitosamente en Champions cayendo eliminado dos veces consecutivas en octavos de final ante Real Madrid y Bayern.

Ha disputado 57 partidos con la camiseta del PSG, en los que ha marcado cinco goles.

El propio club también se ha despedido del camero con un comunicado en el que dicen estar encantados "de haber visto a Sergio Ramos defender sus colores con tanta determinación, y le desea sinceramente lo mejor para el resto de su carrera".

El presidente del club, Nasser Al-Khelaifi, ha señalado que "queremos expresar nuestra inmensa gratitud a Sergio Ramos por los dos años que ha pasado con nosotros. El liderazgo, el espíritu de equipo y la profesionalidad de Sergio, combinados con su experiencia al más alto nivel, hacen de él una auténtica leyenda del fútbol, y ha sido un honor tenerle en París. Todo el mundo en el club le desea lo mejor".