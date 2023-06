La selección española celebra en Madrid el título de la Nations League

La selección española de fútbol ha recibido este lunes el cariño de su afición, con la que pudo festejar en el WiZink Center de Madrid el título conquistado de la Liga de Naciones 2022-2023 al derrota por penaltis en la final a Croacia en el Estadio De Kuip de Rotterdam (Países Bajos).

Fue un día largo para el combinado nacional que aterrizó pasado el mediodía en la capital con el capitán Jordi Alba, el seleccionador Luis de la Fuente y el presidente de la RFEF Luis Rubiales encabezando la expedición junto al trofeo de campeones.

Recibidos por SM el Rey Felipe VI en Zarzuela

A partir de ahí y tras pasar por el Palacio de La Zarzuela para ser recibidos y felicitados por SM el Rey Felipe VI, para posteriormente seguir con la fiesta de modo más privado antes de dirigirse al WiZink Center, el punto de encuentro con sus aficionados, a los que la RFEF amenizó con un espectáculo musical con DJ Nano, DJ Barce, Twin Melody, Sofía Ellar y Gemeliers para hacer más ligera la espera.

Finalmente, sobre las 20.40 horas, Luis de la Fuente salió al escenario para confirmar la llegada de los internacionales, que fueron presentados uno a uno por su número de dorsal, aunque para el final quedaron los dos capitanes, Jordi Alba y Álvaro Morata, que salieron con el trofeo de campeones.

"Un abrazo fuerte para Sergio Rico en nombre de toda la plantilla"

El lateral izquierdo quiso empezar su discurso mandando "un abrazo fuerte para Sergio Rico en nombre de toda la plantilla". "Nos alegramos mucho que estés mejorando y desde aquí te mandamos muchísima fuerza", afirmó el catalán dirigiéndose al portero del PSG, consciente y sin sedación desde este lunes tras su accidente con un caballo el pasado 28 de mayo.

Quiero recalcar el trabajo de Luis de la Fuente, creo que tenemos que tener confianza plena y debemos estar más unidos que nunca

Alba recordó que había sido "un camino muy largo" hasta la conquista de la Liga de Naciones y no se olvidó de dar las gracias a todos los que habían participado como "el anterior 'staff' con Luis Enrique y el anterior capitán, Sergio Busquets".

"Quiero recalcar el trabajo de Luis de la Fuente, creo que tenemos que tener confianza plena y debemos estar más unidos que nunca. Está haciendo un trabajo espectacular y con una plantilla inmejorable. Gracias a los que nos apoyasteis en el estadio y desde vuestras casas, estamos superorgullosos de ser españoles", sentenció.

Jesús Navas, que a sus 37 años volvía a la selección para convertirse en el primer futbolista en tener Eurocopa, Mundial y Liga de Naciones, también envió "mucha fuerza" a Rico y alabó a un grupo "increíble" y que ha tenido "ilusión". "Después de tanto tiempo merecíamos estar todos juntos celebrando un título", recordó.

Tenemos un grupo increíble, seguid confiando

Y posteriormente fue turno de uno de los internacionales que más cariño recibió como Rodri Hernández, al que se le recibió con el 'Rodri's on fire' que ha hecho popular su afición del Manchester City y con gritos del WiZink pidiendo el 'Balón de Oro' para el mediocentro.

El madrileño confesó que tanto él como Aymeric Laporte llegaron "un poco perjudicados" de las celebraciones por la Champions a la concentración, pero que le dejaron claro al seleccionador que lo iban a dar "todo para que España volviese a lo más alto".

"Tenemos un grupo increíble y sobre todo joven y con mucha ilusión. Este título es la primera piedra para un camino muy bonito que tenemos por delante y seguro que este grupo dará más alegrías, seguid confiando en ellos", aseguró.

También fue agasajado el delantero Joselu Mato, para el que también se pidió el 'Balón de Oro' y que admitió que inicialmente iba a lanzar "el quinto penalti" y su felicidad por haber fichado por el Real Madrid, "el mejor equipo del mundo". "Hala Madrid", gritó para algarabía de parte del público.

Además, el centrocampista Fabián Ruiz puso la nota cómica al asegurar que había "intentado superar" a Jack Grealish, viral en las redes sociales durante las celebraciones del City. "Pero ha sido imposible", recalcó.

Dani Carvajal, autor del penalti decisivo que dio el título, cerró los discursos reconociendo a "las personas fantásticas de este 'staff'". "Es complicado encontrarse con tan buena gente en esta profesión. Cuando marqué me sentí muy orgulloso y espero que vosotros también de que nuestra bandera luzca en lo más alto y de que tenemos un país de la hostia", expresó.

La fiesta en el WiZink Center puso el broche con el manteo de los internacionales a un Luis de la Fuente que se mantuvo en un segundo plano y dando el protagonismo a sus jugadores, y con el tradicional 'We are the Champions'.