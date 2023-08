La RFEF desmiente las acusaciones de Tamara Ramos a Luis Rubiales

Las noticias en torno al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, no cesan en los últimos días después del comportamiento de éste en la final del Mundial de Fútbol Femenino de la que España salió campeona.

Este miércoles ha sido la Directora General del sindicato Futbolistas ON, Tamara Ramos, la que ha cargado contra Rubiales desvelando que le denunció cuando trabajaban juntos en la AFE. "He sufrido humillaciones, palabras que no puedo repetir por el horario en el que estamos... Ha sido una barbaridad durante mucho tiempo", ha explicado en declaraciones a Telecinco.

"Delante de todos él, con la sorna que tiene de reirse, me decía 'venga a ver, que tú has venido aquí a ponerte las rodilleras'. Son palabras que nadie se merece y menos una profesional que ha venido a trabajar. Me dijo '¿de qué color traes hoy la ropa interior?'. Te sientes tan... siendo mujer en un mundo de fútbol, que somos pocas. Es difícil enfrentarte. Cuando le demandé tenía dos bebés. Lo pasé fatal y me costó mucho hacerlo", ha denunciado.

Horas más tarde de estas palabras, la RFEF ha emitido un comunicado en el que desmiente de manera categórica estas acusaciones y ha anunciado que "se han tomado medidas legales inmediatas al entender que no se pueden tolerar afirmaciones de semejante magnitud y tan difamatorias que lo único que pretenden es dañar la imagen de Luis Rubiales aprovechándose de la actual corriente mediática".

En el comunicado, la Federación asegura, además, que durante el tiempo que ha transcurrido desde la denuncia hasta hoy, "la señora Ramos ha mantenido contacto personal con el presidente Luis Rubiales durante todo este tiempo e, incluso, le ha mandado imágenes familiares, felicitado cumpleaños y hasta le solicitó recientemente un puesto de trabajo en la Federación".