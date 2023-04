El Real Madrid responde a las acusaciones de Laporta: "¿Cuál es el equipo del régimen?"

El Real Madrid ha reaccionado a las declaraciones que este lunes ha dado el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, en rueda de prensa semanas después de que los medios sacasen a la luz los pagos del Barça al que fuera vicepresidente del CTA, José María Enríquez Negreira.

Laporta ha explicado en su comparecencia la versión del club sobre la investigación por esta presunta corrupción. El presidente del Barça ha insistido en que el club azulgrana "no ha realizado jamás ninguna actuación que tuviese como objetivo final o intención alterar la competición para conseguir algún tipo de ventaja deportiva".

Asimismo, ha denunciado el "linchamiento público" al que -según él- se ha sometido al Barcelona y ha acusado al Real Madrid de ser un club favorecido históricamente por las decisiones arbitrales. "Se ha considerado el equipo del régimen de turno por su proximidad al poder político y económico. Durante 70 años, los que han designado a los árbitros han sido ex socios, ex jugadores, ex directivos... o todo a la vez, del Real Madrid", ha asegurado.

La respuesta del Real Madrid

Por su parte, el Real Madrid, que se personó como acusación particular en el Caso Negreira, ha respondido a los ataques de Laporta con un vídeo que ha publicado en sus redes sociales.

En él explican que el Barcelona otorgó a Franco tres medallas y recuerdan que fue nombrado socio de honor del club en 1965.

También señalan que el Camp Nou fue inaugurado por el ministro franquista José Solís Ruíz y que Franco salvó al Barcelona tres veces de la quiebra con tres recalificaciones. Recuerdan, además, que el Barcelona ganó 8 Ligas y 9 Copas del Generalísimo durante el franquismo, mientras que el Real Madrid tardó 15 años en ganar una Liga.

Por último, el vídeo finaliza con la frase: "¿Cuál es el equipo del Régimen?"