El Real Madrid, molesto con el 'recado' de René Ramos por la renovación de Sergio

René Ramos ha dado 'me gusta' a un mensaje sobre la renovación de Sergio que no ha sentado nada bien al Real Madrid. Edu Pidal cuenta en El Transistor lo sucedido: "El mensaje de René le llegó en cuestión de segundos al presidente y sus más estrechos colaboradores. Y ha molestado bastante".

Este es el mensaje de Alfredo Duro en Twitter que ha compartido René Ramos: "Alguien deberá explicar cómo y por qué hemos llegado a este punto, permitiendo que tu capitán, una de las leyendas del Madrid, aparezca en absurdas alineaciones de jugadores que hoy pueden firmar libremente por cualquier club".

Por otra parte, en el entorno de Sergio Ramos no se entiende que se llegue a estas fechas, con los últimos meses del contrato del central, sin una oferta firme de renovación.