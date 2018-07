Rakitic: "Duele no tener al mejor jugador del mundo"

El centrocampista croata Ivan Rakitic cree que el Barcelona puede ir tirando con los jugadores que tiene, a pesar de la grave lesión de rodilla de Lionel Messi, que le tendrá apartado dos meses de la competición.

"Nos afecta mucho, está claro, la baja de Messi porque no tendremos al mejor jugador del mundo y eso duele. Pero ahora se abre una puerta para otros jugadores", ha señalado hoy tras la sesión preparatoria, y previa al partido de mañana en que el Barcelona debutará en el Camp Nou en la Liga de Campeones.

"Sabemos de la importancia de Leo, pero confiamos al cien por cien en el grupo. No tenerlo, cambia mucho las cosas, pero es lo que hay. La confianza en el grupo no ha cambiado nada. Y nuestra idea de jugar tampoco va a cambiar", ha añadido el jugador barcelonista.

De cara al choque de mañana, el croata está convencido de que el Barcelona "va a tener que hacer un partido al cien por cien en todos los aspectos", además de asegurar que en el vestuario son "un grupo muy unido, y cada uno va a coger su papel y añadir lo que se pueda" ante la ausencia durante dos meses del argentino.

Rakitic ha asegurado que el entrenador barcelonista, Luis Enrique Martínez, no le ha pedido que dé un paso adelante ante la ausencia de Messi. "No me ha pedido nada, porque nuestra idea de jugar a fútbol no va a cambiar. Todo esto está muy claro y muy hecho", ha asegurado.

Del partido de mañana, ha dicho que lo afronta "con muy buenas sensaciones y ganas de jugar la Champions en casa". "La ilusión es tremenda por enseñar a nuestra afición las ganas que tenemos".

Ha asegurado que conoce el espíritu del Leverkusen: "jugué tres años en la Bundesliga, y también tengo a excompañeros del Schalke 04. Es un equipo muy trabajado y es muy fuerte. En lo físico, está al nivel 'top'. Ellos en una acción pueden hacer cambiar el partido. Tenemos que estar atentos y aprender de los errores de otros partidos".

De la falta de gol en ataque y de los tantos recibidos, Rakitic ha asegurado que el grupo barcelonista lo ha "hablado y analizado", pero que ahora toca "tirar para adelante", y respecto al meta Ter Stegen, el croata tiene clara una cosa: "Le tenemos una confianza altísima, porque es uno de los mejores porteros del mundo".