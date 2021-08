El PSG deja la puerta entreabierta a Mbappe pero considera "insuficiente" la oferta del Real Madrid

El caso Mbappé sigue dando tumbos a escasos días del cierre del mercado. Tras la oferta presentada por el Real Madrid para hacerse con los servicios del futbolista francés, ha llegado la respuesta del Paris Saint Germain. El director deportivo del club parisino, Leandro, ha dejado caer la posibilidad de que el delantero salga este verano de París.

Leandro, director deportivo del PSG, en una conferencia con varios medios ha sorprendido dejando abierta la opción de que Mbappé fiche por el Real Madrid. Lo ha hecho afirmando que "si un jugador quiere irse no le vamos a retenes, pero saldrá con nuestras condiciones. No cerramos la puerta a nadie, pero no hemos recibido una nueva oferta del Real Madrid".

Reproche a la actitud del Real Madrid

El club de París, a través del mensaje de su director deportivo, ha afeado la actitud del Real Madrid considerándola "inaceptable". Leandro ha confirmado que recibieron la oferta del club blanco y que dieron una respuesta verbal negativa".

"Está lejos de lo que se puede considerar un valor suficiente, lejos de lo que pagamos por el mismo jugador con 18 años", ha señalado en alusión a que el PSG tuvo que dar al Mónaco 180 millones de euros para ficharlo. Mbappé actualmente tiene 22 años y fue campeón mundial con 19.

El objetivo es renovar a Mbappé

El objetivo del Paris Saint Germain sigue siendo renovar a la estrella francesa y así lo ha remarcado Leandro, explicando que han tenido varias reuniones para hacer posible ese deseo. Además, Leandro no ha querido dejar pasar la oportunidad de lanzar una crítica al jugador del que ha dicho que "nos había prometido que no se iría libre del club. De forma que no podemos decir que estemos contentos".