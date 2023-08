El presidente de la Federación canaria confirma que se mueve una moción de censura contra Rubiales y que él la apoyaría

El presidente de la Federación de Canarias de Fútbol, Juan José Arencibia, ha confirmado que la moción de censura contra Rubiales está encima de la mesa: "El otro día se comentó, es una de las opciones que se preveía. La Federación Canaria por supuesto, dentro de las muchas cosas que tenemos que hacer y cambiar una es esta. He pedido sobre la marcha a mis servicios jurídicos y secretaría y no me han comentado... pero seguro que si Salvador lo ha comentado es que lo tiene clarísimo".

"Es la solución más rápida. La RFEF es una marca mundial y perder un día en esto es como perder un año. Tenemos que recuperarnos rápido, ser ejemplarizante y lanzar un mensaje al mundo de que los presidentes de territoriales y Pedro Rocha podemos cambiarlo. No tenemos que tener a nadie para que nos gobierne porque las federaciones territoriales tenemos que coger la sartén por el mando y que el presidente sea nuestra voz. Tenemos una oportunidad única de recuperar la alegría", añade.

Y propone que la próxima presidenta sea una mujer: "Sobre todo mandar un mensaje a las mujeres y al mundo. Hay que traer más mujeres al mundo del fútbol. Solo permitiría que viniese alguien de fuera si viene una mujer a ser presidenta de la RFEF, en esto sí sería flexible".