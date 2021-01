Pochettino gana su primer título con el PSG

Apenas once días después de ser nombrado el jefe del barco, en sustitución de Thomas Tuchel, el argentino ya sabe lo que es levantar un trofeo con el PSG. Este miércoles, en la final de la Supercopa, los capitalinos no dudaron y demostraron su absoluto dominio en el torneo, donde ya mandan en el palmarés con diez entorchados. Icardi abrió la cuenta a los 39 minutos tras recibir un envío medido de Ángel di María.

El 'fideo' puso el balón en el espacio de la duda, entre el área grande y la pequeña; dejando a Icardi que rematase con la testa. El cabezazo acabó en el poste, pero el internacional argentino remachó para poner el 1-0 y meter en su campo al combinado marsellés. En el Olympique, con el español Álvaro González de titular -reviviendo su duelo con Neymar tras el episodio del pasado septiembre- las mejores ocasiones no llegaron hasta la segunda mitad, pero fue el PSG quien volvió a mover el marcador a cinco minutos para el final.

Neymar, que no jugaba desde diciembre por lesión, logró el 2-0 desde los once metros y dejó el envite visto para sentencia. Los pupilos de André Villas-Boas añadieron emoción en los minutos finales con un tanto de Dimmitri Payet, asistido por Florian Thauvin, rozando el '90. Sin embargo, ese gol no empañó en absoluto la primera conquista de Pochettino en el fútbol francés.