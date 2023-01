Piqué anuncia a Casio como patrocinador de su liga: "Un reloj para toda la vida"

La sesión de Shakira con Bizarrap ha desencadenado una oleada de reacciones de todo tipo. Gerard Piqué que en el tema de su ex pareja recibió más que un cajón que no cierra, hasta ahora no había hecho ninguna referencia a una canción ya tiene más de 75 millones de reproducciones.

En la letra además de dardos uno detrás de otro para el ex futbolista, hay una mención a una serie de marcas que gracias a su rapidez y buena gestión, han aprovechado el regalo caído del cielo. Son Casio y Twingo. Los términos más repetidos en cualquier red social desde el jueves a la una de la madrugada en España.

Piqué que siempre ha destacado por su habilidad para los negocios, ha aprovechado para matar dos pájaros de un tiro. Con sutileza pero también con ese tono pícaro que reconocemos en alguno de sus grandes hits, como aquel "cono-cido", ha anunciado un nuevo patrocinio para la liga que preside, la famosa Kings League, que está teniendo records de audiencia en Twitch.

Efectivamente. Su muñeca le ha delatado pero él no ha tardado en confirmarlo. Ahí estaba su reluciente Casio plateado, un modelo icónico de la marca. Y no ha quedado ahí. Ha anunciado que la marca patrocinará su competición y ha empezado por repartir relojes a los presidentes de los clubes. El primero de ellos a Ibai Llanos, algo que vuelve a demostrar lo bien que se mueve Piqué en este tipo de arenas movedizas.

Ahora solo queda una cosa por saber. Cuándo aparecerá Piqué con un Twingo o algo relacionado con el mítico vehículo de Renault. No sabemos si Piqué ha llorado, pero lo de facturar esta claro que sí.