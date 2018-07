Pepe: "Todavía nos estamos habituando a la forma de trabajar de Benítez"

Pepe, central portugués del Real Madrid, destacó la "calidad y poderío" de Aritz Aduriz, delantero del Athletic Club de Bilbao, al que su equipo se enfrentará este miércoles en San Mamés en el que, destacó, será "un grandísimo encuentro".

"Aduriz es un jugador con mucha calidad y poderío. Trabaja mucho para su equipo y tenemos que estar preparados para hacer un buen partido y enfrentarnos a un jugador súper motivado, que está una racha buena", advirtió Pepe.

"Será un grandísimo encuentro y habrá que trabajar mucho para sacar un resultado positivo. Tenemos que estar preparados y esperamos que, con toda la humildad, ganemos", añadió. Pepe está convencido, tras caer la pasada campaña en San Mamés, de que van a "encontrar un equipo con mucho carácter y mucha hambre", y asegura que viajan a Bilbao esperando "un partido complicado", en el que tendrán "que trabajar y dar el máximo para poder conseguir un resultado positivo".

Entre el partido de El Molinón, donde el Real Madrid no marcó, y los seis goles que logró en Cornellá-El Prat, hay dos caras ofensivas del equipo blanco y Pepe espera que ante el Athletic muestren la del encuentro contra el Espanyol. "Esperamos marcar y estar enchufados para ayudar a nuestro equipo, pero tenemos que trabajar muchísimo para que eso ocurra. Espero que nuestros delanteros tengan un día bueno para marcar tantos goles como contra el Espanyol", dijo.

Recién renovado su contrato, Pepe mostró su alegría por seguir vinculado con el Real Madrid hasta 2017: "Me siento un futbolista realizado después de renovar mi contrato con el mayor club del mundo. Me siento bien y a gusto con mi labor en el equipo. Todavía me siento con ganas de aportar muchas cosas al equipo y con esa mentalidad trabajo para ayudar a mis compañeros".

Aún adaptándose a los métodos de Benítez

El central portugués no oculta que la plantilla sigue adaptándose a los nuevos métodos de Rafa Benítez: "Le gusta mucho el trabajo táctico. Todavía nos estamos habituando a su forma de trabajar". Por último, marcó objetivos para el Real Madrid esta temporada: "El objetivo es hacer un equipo sólido, fuerte. Tenemos que entender la mentalidad del entrenador lo más rápido posible. Hay que trabajar como un equipo junto, con mucho carácter y buscar todos los títulos posibles. Queremos llegar al final de la temporada estando todos contentos", concluyó.