El 'palo' de Rafa Benítez al Real Madrid: "Cuando estaba no lo podía decir"

Rafa Benítez reveló en un podcast con Jamie Carragher que en el Madrid no podía, ni le permitían, decir la verdad sobre quién era el mejor futbolista que había entrenado, aunque posteriormente reconoció que se trataba de Gerrard."Steve es el mejor jugador al que he entrenado nunca. Cuando (yo) estaba en el Real Madrid no podía decir eso, pero ahora ya sí. Lo tengo muy claro. Lo tenía todo". "Su conocimiento táctico era total. Era tan bueno y tenía tanta energía que podía entrar al área, jugar como lateral, hacer lo que quisiera, pero necesitaba entender la posición". "Era muy bueno técnicamente y pasaba el balón con velocidad", explicó.

El técnico madrileño criticó en el programa "Stick to Football" de la televisión inglesa SkyBet el desempeño de los jugadores del conjunto vigués durante su etapa en el club, explicando que no seguían sus instrucciones. “Ahora están haciendo exactamente lo que les dije. Si tú ves los jugadores de los que se están deshaciendo, son exactamente los que yo le dije, pero ahora con otro entrenador. Lo hacen después porque no quieren reconocer que tú estás en lo correcto”, explicó el técnico.

Sobre la mala relación con algunos jugadores Benitez explicó que: "Me decían que los jugadores no estaban contentos. Si un jugador no juega no está feliz, porque traje a alguien que es mejor, y entonces le van al presidente a "blablabla".