Las Palmas y Osasuna empatan a golazos

Se adelantó el conjunto navarro con un excelso disparo de Unai García, a centro del colombiano Johan Mojica desde la izquierda en el minuto 49, pero solo tres más tarde Kirian Rodríguez devolvió la igualdad al marcador con un remate similar, tras un balón despejado en corto por la defensa en un centro de Sergi Cardona.

El empate, con el mismo resultado que se registró en la primera vuelta en El Sadar, frena en la clasificación a ambos equipos, que aspiraban a acercarse a la sexta plaza europea. Salió mejor el conjunto grancanario, fiel a su estilo de tener el balón e intentar atraer a los rivales, aunque Osasuna, con un esquema 1-5-3-2 capeó bien el temporal inicial sin demasiadas dificultades. Y lo hizo después de superar un primer susto, mayúsculo, cuando en un balón filtrado a Marvin Park, el guardameta Sergio Herrera salió a su paso y el mallorquín cayó en el área.

En un principio, Munuera Montero no consideró la acción como penalti, y de forma inmediata fue llamado por el árbitro encargado del vídeo arbitraje; en la gran mayoría de los casos, el colegiado suele rectificar su decisión inicial, pero esta vez la mantuvo, no sin incertidumbre, y reafirmó su decisión al considerar que el contacto del portero no fue suficiente para provocar un derribo.

El conjunto navarro, pese a las importantes bajas, fue creciendo en el partido y llegó a asomarse a la portería rival gracias a las internadas de Jesús Areso y Mojica, buscando a los delanteros que trataban de fijar a la zaga local, Raúl García y Budimir. Precisamente en el área local se produjo una caída de Raúl García ante Saúl Coco en la que el VAR no intervino.

Si había sido Las Palmas quien había empezado mejor el partido, al inicio del segundo tiempo el protagonismo fue de Osasuna, y con premio. Primero avisó el cuadro de Arrasate tras un córner de Mojica que prolongó Moncayola, y Aimar punteó el balón, salvando Álvaro Valles el gol.

En un segundo saque de esquina, esta vez desde la derecha, el balón acabó en el lado contrario donde Mojica puso un centro de rosca que el capitán Unai García enganchó con una gran volea, potente, precisa y muy estética, al fondo de la red, en el que probablemente será uno de los mejores goles de toda la temporada en LaLiga.

La ventaja rojilla duró poco, porque Las Palmas encontró el mejor remedio, un empate rápido, solo tres minutos después: centro de Sergi Cardona que despeja de cabeza Herrando, y Kirian cazó el balón, también de volea, para colocarla junto al palo derecho de Herrera. La inercia llevó al equipo isleño a tener la ocasión de adelantarse con sendas chilenas de Álex Suárez y Sergi Cardona en la misma jugada; la primera la tapó Herrera y la segunda se marchó fuera.

El partido quedó abierto, pudo ganarlo cualquiera porque Osasuna no renunció a contraatacar con peligro, y la oportunidad más clara la tuvo el conjunto navarro con un remate fuera de Pablo Ibáñez en el tiempo de prolongación.