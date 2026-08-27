El padre de Pablo García celebra el estreno goleador de su hijo: "Desde que marcó no podía dejar de llorar"

Pablo García se ha convertido en las últimas horas en uno de los protagonistas de las últimas horas en el Betis, especialmente después de marcar el gol de la victoria del equipo bético en Mestalla logrando así su primer tanto en Primera División tras unos días en los que se especuló con su salida a la Premier League.

Entre los aficionados béticos desplazados a Valencia a ver el partido estaba Ramón García, padre del futbolista, que reconoce en Radioestadio Noche que "desde que marcó el gol solo podía llorar (...) No tiene precio, hay que vivirlo".

Y es que la historia de Pablo García es un tanto especial. Llegó al club en edad de prebenjamín y ha pasado por todas las etapas de la cantera hasta llegar al primer equipo durante las últimas 15 temporadas.

Desde su debut hace dos temporadas se ha convertido en un habitual en el primer equipo y en un jugador muy especial para la parroquia bética. "Solo había que ver el salto de todo el equipo cuando el niño mete el gol. Sus compañeros le tienen aprecio, lo valoran y saben lo que se esfuerza y lo trabaja", explica su padre que suele acompañarle siempre que puede a los partidos fuera de casa. "Tiene que sentir que estamos con él", dice.