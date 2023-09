Olga Carmona, sobre el beso de Rubiales: "Lo que más rabia me dio es que sucediera"

La jugadora de la Selección ha pasado por el programa 'El Hormiguero' y no ha eludido ninguna pregunta. Ante el beso de Rubiales, ha puntualizado que le molestó más que sucediera a que ese hecho quitara el foco de lo conseguido: "Lo que más rabia me da de todo es que esos acontecimientos que pudimos ver se dieron. Y se dieron un día que no procedía. Es triste que conseguimos algo que cuesta mucho conseguir y que pase a un segundo plano por lo que todos sabemos. Espero que a partir de ahora se hable de que somos campeonas del mundo".

"Con Jenni tengo mucha situación pero en esta situación no he tenido contacto con ella. Entiendo que es una situación difícil que a nadie le gusta ser foco por una cosa así y tanto ella como su familia habrán pasado momentos difíciles", añade.

Desde entonces, se han producido una serie de cambios. Dimisión de Rubiales, el despido de Vilda: "Ha habido varios cambios. Tenemos nueva seleccionadora. Hay que esperar a la próxima lista y si estoy ver que pasa. La dimisión de Rubiales es muy reciente y tenemos que ver qué pasa. Lo que queremos es seguir la línea de crecimiento del fútbol femenino. En este Mundial creo que las hemos tenido y la RFEF se ha volcado y pedimos seguir en esa línea".

Y en cuanto a La Liga F también afrontan una huelga: "En el Real Madrid desde el minuto 1 he sentido que soy una profesional y queremos solidarizarnos con esos equipos que no tienen esa suerte de tener unas condiciones mínimas para poder dedicarse solo al fútbol".