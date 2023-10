Nico Williams y Balde no viajan a Noruega por molestias y Pedraza se une a la expedición

LEER MÁS Morata sale al rescate de la selección que pone el ojo en el liderato

En la rueda de prensa posterior al encuentro disputado en el estadio sevillano de La Cartuja, De la Fuente informó de que Balde, que fue sustituido en el descanso por el madridista Fran García, tiene "unas molestias en el pubis y no va a venir a Noruega", y precisó que al lateral zurdo le "sustituirá Alfonso Pedraza, del Villarreal".

Sobre Nico Williams, a quien unas molestias en la espalda le obligaron a retirarse del entrenamiento del miércoles en Sevilla y no ha figurado en la relación de inscritos en el acta del partido ante Escocia, el técnico español confirmó que el extremo vasco "no va a viajar a Noruega" porque, aunque no tiene "nada importante", piensan que "ante todo esta la salud de los futbolistas y con la más mínima duda" no corren "riesgos".