Neymar: "Claro que quiero renovar, pero ya hablaremos"

El contrato de Neymar con el Barcelona finaliza el 30 de junio de 2018. El brasileño es "muy feliz" con el Barça y no tiene prisa por firmar un nuevo acuerdo: "Esos temas los lleva mi padre".

El delantero brasileño Neymar da Silva ha asegurado que le gustaría ampliar su contrato con el Barcelona, que finaliza el 30 de junio de 2018, aunque ha dejado claro que no tiene prisa por firmar un nuevo acuerdo.

"Claro que quiero renovar, pero ya hablaremos. Yo estoy muy feliz en el Barça y en Barcelona. Me quedan tres años más y esos temas los lleva mi padre", declara en una entrevista concedida a 'Mundo Deportivo'.

A sus 23 años, el internacional brasileño se ha convertido en un jugador determinante en el conjunto azulgrana, más si cabe desde que el crack del equipo, el argentino Lionel Messi, se rompiera el ligamento lateral de la rodilla izquierda.

"No me asusta el reto de tirar del carro sin Messi, aunque sé que es difícil. Desde niño he asumido responsabilidades", afirma Neymar, aunque cree que relevar al astro de Rosario como mejor futbolista del mundo ya son palabras mayores.

Otro Balón de Oro para Messi

"Este año, el Balón de Oro ya está reservado para Messi. Lo merece. Yo quiero estar entre los tres mejores. Eso sería muy bueno para mí", subraya.

A nivel colectivo, los retos de Neymar para esta nueva temporada son los mismos que en la anterior: intentar ganarlo todo.

"Le diría a los seguidores que estén con nosotros como la temporada pasada. Que crean hasta el último minuto", señala. Por este motivo, al punta azulgrana no le gustaron que algunos aficionados culés pitaran al equipo en el partido de Liga de Campeones ante el Bayer Leverkusen.

"Me sorprendió escuchar pitos ante el Leverkusen. No nos gusta cuando nos pitan, nos quedamos muy tristes", concluye.