Natalie Portman se posiciona en el caso Rubiales y lanza un mensaje a Jenni Hermoso

El polémico caso de Luis Rubiales está dando la vuelta al mundo, provocando que muchas figuras contrastadas tanto del mundo del fútbol como de otros ámbitos se hayan pronunciado sobre el tema.

Tras las palabras del presidente de la Real Federación Española el pasado viernes en la asamblea extraordinaria que organizó la RFEF, donde finalmente no acabaría dimitiendo, la controversia no ha hecho nada más que crecer y crecer.

La FIFA sanciona a Rubiales

Tras la negativa de Rubiales a renunciar voluntariamente de su puesto, La FIFA, presidida por Gianni Infantino, ha optado por tomar riendas en el asunto y suspender de forma provisional a Rubiales de su cargo.

"Esta suspensión, que será efectiva desde el día de hoy, se extiende por un periodo inicial de noventa días, y en tanto en cuanto se tramita el procedimiento disciplinario abierto por esta Comisión Disciplinaria contra el Sr. Luis Rubiales el pasado jueves 24 de agosto", indicaba el comunicado el máximo organismo del fútbol mundial.

Natalie Portman se posiciona a favor de la jugadora española

La actriz Natalie Portman expresó en redes sociales su apoyo a la jugadora española Jenni Hermoso por el beso no consentido que le propinó el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, tras la conquista del mundial. Portman publicó en su cuenta de Instagram un artículo del The New York Times sobre la exigencia de las jugadoras para que dimita Rubiales y le agregó el mensaje: "Estoy con Jenni Hermoso #seacabó".

La jugadora compartió este domingo en la misma red social el mensaje de apoyo de la actriz estadounidense.

El caso Rubiales ha tenido importante impacto en Estados Unidos, donde los grandes medios han dedicado gran espacio en sus portadas a lo ocurrido y a sus consecuencias. Alex Morgan, legendaria delantera de la selección estadounidense y de las Wave, fue una de las futbolistas que se opusieron a lo ocurrido.

La selección femenina de fútbol española hizo historia el pasado domingo al conquistar su primer Mundial en una final contra Inglaterra.