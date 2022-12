Luis Enrique sobre los semifinalistas del Mundial: "No veo a ninguno mejor que nosotros"

Luis Enrique Martínez ha hablado este lunes por primera vez desde la eliminación de España en el Mundial de Qatar y su posterior salida de la Federación, que ha presentado ya al que será su sustituto: Luis De la Fuente. El asturiano ha querido mandarle un abrazo al nuevo entrenador y ha tenido buenas palabras para él. "Es un fenómeno, confío en la selección con él".

Tras la eliminación, Luis Enrique y la Federación se dieron unos días para reflexionar sobre el futuro, aunque no tardaron más de 48 horas en anunciar la decisión de que separarían sus caminos. El técnico se ha mostrado "muy satisfecho" con el trabajo realizado en los últimos cuatro años al frente de 'La Roja' y ha explicado que le habían ofrecido renovar tras la pasada Eurocopa, pero que él prefirió emplazar la conversación hasta después del Mundial. "Me comunican que no va a haber ninguna oferta. Yo pensaba que iba a tener que tomar una decisión, pero no ha hecho ni falta", ha explicado.

Luis Enrique también ha analizado cómo está la Copa del Mundo a falta solo de tres partidos para conocer el campeón. El técnico ha declarado que siente que "hemos perdido una gran oportunidad porque teníamos un grupo con mucho talento" y que "miro a los semifinalistas y no veo a ninguno mejor que nosotros".

El técnico ha dado pinceladas sobre el papel de España en el Mundial y ha vuelto a hacer hincapié en que el equipo en la primera fase estuvo "muy bien, excepto los 12 minutos contra Japón en los que nos vimos desbordados" y también ha reconocido que "es evidente que no hicimos un gran partido contra Marruecos".

También ha vuelto a tener un recuerdo cariñoso con Pablo Sarabia, del que ha dicho que cree que debería haberle dado más minutos, y ha sorprendido asegurando que si pudiera dar marcha atrás y cambiar la convocatoria haría un cambio, aunque no ha especificado cuál. Además, ha destacado a Pedri como el futbolista que más le ha sorprendido en el Mundial: "Es Harry Potter, lo más parecido que he visto a Iniesta".

Sobre el futuro, el asturiano ha asegurado que no tiene ninguna oferta, pero que se ve "con ganas y fuerza para coger un club. Estoy preparado para lo que venga. Se acaba la etapa en la selección y se abren infinidad de oportunidades".