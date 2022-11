España en su 'prime' golea a Costa Rica en un debut soñado

Qué larga se ha hecho la espera desde aquel fatídico Rusia - España en el que la Selección cayó en la tanda de penaltis. Los de Luis Enrique arrancaban el comienzo de la búsqueda de la segunda estrella ante Costa Rica.

El guion de partido invitaba a un alto dominio de balón ante un equipo encerrado. Quizá por ese motivo la apuesta de Rodri en el centro de la defensa junto a Laporte. España llegaba advertida tras sendos varapalos de Argentina y Alemania. El combinado nacional ha salido al encuentro en la mejor de sus versiones. Dominio, verticalidad y peligro constante en el área de Keylor Navas.

La primera ocasión no ha tardado en llegar. En el minuto 5, Pedri ha filtrado un pase excepcional entre toda la defensa de Costa Rica. De volea la ha enganchado Dani Olmo y su remate ha besado el palo por fuera. El del RB Leipzig no ha perdonado a la segunda. Ha rescatado un balón en el área con un control orientado exquisito y ha definido a la perfección picada por encima de Keylor. Excepcional inicio.

El gol no ha calmado el ansia de la Selección. Han aprendido de los precedentes en este mismo mundial y han seguido decididos a ampliar ventaja. En el 21 Jordi Alba ha llegado a línea de fondo en una jugada que le hemos visto hacer mil veces al lateral. El centro lo ha voleado Asensio en la frontal para cruzarla ante un blandito Keylor y sellar el segundo de los nuestros.

Hacía tiempo que no se veía una versión tan completa de España. No sabemos lo que ha planeado Luis Enrique pero es difícil pensar que algo mejor que lo que estaban haciendo sus futbolistas. La máquina seguía. Querían más.

Y si el primer gol fue en el 11, el segundo en el 21, adivinen el tercero. Sí. Tras un claro derribo en el área, Ferran transformaba la pena máxima con un perfecto engaño a Keylor en el 31. Poco más de media hora y España ha presentado sus credenciales con un gol de cada uno de los de la línea de ataque. El dominio se ha extendido hasta el descanso. Por cierto, cinco minutos de añadido cuando apenas se ha perdido tiempo. Lo de los descuentos en Qatar va a ser tema de debate.

La apuesta de Asensio como falso nueve le ha dado muchos réditos a España. El madridista estaba siendo indetectable y a punto ha estado de marcar en el inicio de la segunda mitad pero su disparo se ha marchado alto.

Y si por algo ha destacado el trabajo de Luis Enrique es por sacar la mejor versión de sus futbolistas. Caso de Ferran Torres. En un año complicado en el Barça, se viste de España y recupera toda la confianza. Ejemplo su segundo gol del partido. Ha peleado un balón en el área y tras revolverse ha definido por bajo en el 54. Recital.

Con un marcador tan abultado, Luis Enrique ha empezado a rotar al equipo. Jugadores importantes como Pedri, Ferran, Busquets o Jordi Alba a descansar que esto, ojalá, puede ser largo.

España ha bajado un poco las revoluciones pero hay uno que no entiende de eso. Gavi que ha cuajado un partido espectacular, lo ha coronado con un soberbio golazo con una volea con el exterior desde fuera del área. Se convierte en el tercer jugador más joven en marcar en un Mundial tras Pelé y Manuel Rosas.

Y en homenaje al equipo español de Copa Davis que jugaba a la vez que la Selección, Carlos Soler se ha sumado a la fiesta. Tras un centro de Nico Williams que ha rechazado un Keylor que no ha tenido su tarde, el del PSG ha marcado casi a placer para poner el set en el encuentro. Y esto no había acabado. Con estos descuentos más largos que un día sin pan, ocho minutos, la Selección no ha aflojado. Morata ha cazado un balón en la frontal para definir perfecto junto al palo.

Tremenda carta de presentación de España que manda un mensaje al resto de rivales. Pero no hay que perder la perspectiva. Esto acaba de comenzar y el domingo toca nueva reválida ante una Alemania que llega herida y al borde del colapso en caso de derrota ante los de Luis Enrique. Es la mayor goleada de España en la historia de los mundiales, con un detalle impactante. Siete remates a puerta y siete goles.