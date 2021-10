El Mourinho más duro con sus futbolistas: Cómo culparte sin culparte

LEER MÁS Ansu Fati: con el peso del 10 a la espalda

José Mourinho fue muy crítico con sus futbolistas tras la derrota ante el Bodo de Bulgaria (6-1) en la Conference League: "Es mi culpa. Soy yo quien decide los que juegan. La alineación de hoy la hice con la mejor intención, tratando de dar oportunidades a la gente que juega menos y dar descanso a los habituales. Pero se ha visto que el Bodo tiene más calidad que los que han jugado hoy".

Así empezaba el técnico portugués poniendo en la diana a los menos habituales de su equipo. Estas declaraciones han abierto un debate en las redes sociales. Muchos consideran incluso cruel sus palabras por señalar precisamente a los jugadores que menos oportunidades tienen. Otros en cambio creen que sus palabras están justificadas ante el bajo nivel de sus futbolistas que deberían haber aprovechado la oportunidad de otra manera. Las declaraciones son duras, en eso hay cierta unanimidad. Para algunos son una muestra de falta de clase, para otros, sinceridad pura y dura.

"Si pudiera jugar siempre con los mismo once lo haría. Hoy he corrido un gran riesgo con los que jugadores que he puesto. Sé de las limitaciones de nuestros jugadores pero esperaba una respuesta diferente, no han tenido el nivel", se justificaba el portugués.

Además revelaba lo que les dijo a sus jugadores tras el encuentro: "Ya he hablado con los jugadores. He sido honesto con ellos como no puedo ser con vosotros. Somos una familia fuerte, pero no sabía que con tantas limitaciones. Lo único positivo es que ahora no me preguntaréis más por qué siempre juegan los mismos. Incluso antes del 6-1 ya sabía de nuestras limitaciones"