Misterchip: "El Mundial es el juguete de FIFA... y si no nos gusta, dediquémonos a la petanca"

FIFA ha anunciado el Mundial de 2030 se va a celebrar en España, en Portugal, en Marruecos, en Argentina, en Paraguay y en Uruguay. Y no ha anunciado más países, porque yo creo que ya con eso ya es más que suficiente. Hay muchas opiniones al respecto, que si la Copa del Mundo se ha prostituido, que si esto ya no es lo que era, que si el Mundial se ha vendido a intereses económicos... Pero esto ya lo sabíamos. Esto ya lo sabíamos hace mucho tiempo, que la Copa del Mundo es el juguete de FIFA, y FIFA maneja ese juguete a su antojo.

El último cambio que hicieron fue pasar de un Mundial que funcionaba de maravilla, con 32 selecciones al Mundial de 48 que vamos a tener en 2026,en el que habrá tres sedes: Estados Unidos, Canadá y México, con unas distancias enormes para los países que tendrán que hacer desplazamientos de muchísimos kilómetros durante el torneo. Y además con eso FIFA cercenó o por lo menos disminuyó enormemente el nivel y la pasión y el nivel de drama de la parte más importante de la Copa del Mundo, que son las eliminatorias.

Porque al final un Mundial dura lo que es la fase final en la que todos vibramos y todos nos lo pasamos de maravilla. Dura un mes, pero lo que es la fase de clasificación para el Mundial dura tres años y ahí es donde está la chicha, ahí es donde está lo bonito. Ahí es donde los aficionados al fútbol viven eso con una pasión y con una emoción enorme y durante un periodo de tiempo muy prolongado. Bueno, el hecho de pasar de 32 selecciones, que insisto que es un formato que ya funcionaba muy bien y que iba de maravilla a 48, hace que en cada continente clasifiquen muchos más equipos, con lo cual, como digo, el nivel de drama, el nivel de tensión, el nivel de importancia de los partidos de clasificación ha disminuido mucho y por ahí ya FIFA se ha cargado parte de la esencia de la Copa del Mundo.

Lo de las tres sedes de Canadá, Estados Unidos, México, pues otra más, como cuando fue Corea y Japón. Esto es una cosa que se está poniendo de moda. Hace nada hubo una Eurocopa con sedes itinerantes, hubo no sé si fueron 16 sedes, una locura. Y bueno, pues ya vimos que la cosa no funcionó del todo, que había muchos estadios que no estaban llenos de público y que que no en todos sitios se vivía con la misma intensidad el campeonato.

Bueno, este es un paso más, es un paso más que da FIFA de ampliar el número de sedes para tener a todo el mundo contento y contra la opinión general de que esto es una mala noticia para el fútbol español y de que nos han robado el partido inaugural y que España, que desde el año 82 hace un Mundial y ahora de repente, con todo el tiempo que ha tenido que pasar para que nos vuelvan a dar otro 48 años, ahora no somos capaces ni de organizarlo nosotros, solo hay que compartirlo con Portugal y Marruecos. Y encima nos han quitado también en la ceremonia inaugural. He pensado una cosa, amigos. Hace dos semanas estábamos fuera, hace dos semanas estábamos fuera. Yo hablo en primera persona como español que soy. Estábamos fuera, pero con todo el pollo que ha montado Rubiales, con todo el pollo que tiene montada la Federación Española, los ojos con los que nos miran desde fuera, los países que luego tienen que votar y elegir esa sede mundialista yo creo que miraban a España de una forma bastante con dudas, con dudas y una candidatura que era favorita indiscutible para conseguir ser sede del Mundial. Más que nada porque vamos a venir en 2027 de un Mundial que ya se juega en América y jamás ha habido dos mundiales consecutivos en América.

La candidatura sudamericana había crecido mucho a pesar de lo raro de hacer dos mundiales consecutivos en América por todo el pollo que se ha montado aquí en España con la Federación Española. Con lo cual digo mira, te quitan el partido inaugural, lo tienes que compartir con Marruecos y Portugal y oye, y da la gracias y da las gracias porque de verdad yo pensaba que esto se nos iba. Yo pensaba que esto se nos iba. Así que mira, ahora por lo menos vamos a tener aquí algunos partidos del evento más grande del mundo, que sería deseable que los 100 y pico partidos que se van a jugar fueran todos en España. Pues sería genial, sobre todo a los que vivimos aquí, pero chico, esto es un evento cada vez más global.

Es un evento en el que FIFA quiere que participe todo el mundo también. La FIFA quiere trincar de todos lados y ahora va a trincar de seis países y de tres continentes. Y oye, chico, es su juguete, es su juguete y lo manejan como quieren. A nosotros nos gusta la Copa del Mundo pues habrá que tomarla como nos la entregan. Y si el paquetito envuelto como nos lo dan no nos gusta, pues no sé, dediquémonos a la petanca, pero es lo que hay.