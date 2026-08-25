Miguel Torres se estrena como colaborador de Radioestadio Noche: "Vinicius tiene la culpa de gran parte de lo que le está pasando"

El ex futbolista Miguel Torres se ha estrenado como nuevo colaborador de Radioestadio Noche en la nueva temporada del programa haciendo un gran análisis del inicio de temporada del Real Madrid de José Mourinho. "Se le ha dado lo que a Ancelotti y a Alonso no se le ha dado", ha explicado sobre el mercado del equipo blanco este verano.

"Mourinho garantiza desde el primer día esa competitividad que desde hace mucho tiempo el equipo no tenía, contra el Espanyol me gustó bastante", ha explicado un Miguel Torres que destaca el nombre de Rodri como el futbolista sobre el que el Madrid tendría que haber comenzado el proyecto y pone sobre la mesa el nombre de Zubimendi como "una gran alternativa".

También ha hablado de Vinicius, especialmente tras las palabras de Mourinho tras el partido ante el Espanyol en la que denunció que el brasileño sufría bullying en los estadios de fútbol.

"El bullying es un tema muy delicado como para meterlo de manera tan ligera en un escaparate tan grande como es el mundo del fútbol (…) La culpa de gran parte de lo que está pasando con Vinicius la ha tenido Vinicius, no ha sabido interpretar lo que significa jugar en el Real Madrid, no ha sido fuerte mentalmente en muchas situaciones y eso ha derivado en que muchos aficionados no se han comportado bien", ha explicado.

El otro tema del verano ha sido Julián Alvarez y su posible salida del Atlético de Madrid. "Es una situación compleja porque no es uno más, es el jugador franquicia (…) Si su deseo es únicamente irse al Barça entiendo el comportamiento inflexible del Atlético de Madrid", explica.