Messi: "Mi mentalidad no va a cambiar por irme a Miami"

El delantero argentino Leo Messi se mostró "feliz" por fichar por el Inter de Miami de la MLS, donde dará "el máximo" porque su mentalidad "no va a cambiar", al estar "preparado para el nuevo desafío", al mismo tiempo que confesó que "por lógica" su retirada de la selección argentina será "en poco tiempo".

"Estoy feliz por la decisión que tomé (fichar por el Inter de Miami), estoy preparado y con ganas de afrontar el nuevo desafío. Mi mentalidad y mi cabeza no van a cambiar por el hecho de irme a Estados Unidos. Daré el máximo para mi nuevo club", indicó el '10' en una entrevista a la cadena argentina Televisión Pública.

El delantero valoró la consecución del tercer título Mundial para Argentina en el torneo celebrado en Catar, donde pudo levantar "el único trofeo" que le faltaba "y a la vez el más deseado". "Ser campeón del mundo es inexplicable por lo que significaba para mí conseguir ese título, por todo lo que pasé en la selección, lo que sufrí", señaló.

"Cuando ganas no valoras como se merece lo que consigues. Estoy en un momento en el que disfruto mucho lo que me pasa, ahora valoro más todo, porque son los últimos años. Cuando me retire valoraré muchísimo más si cabe todo esto, sobre todo ser campeón del mundo, que queda para siempre, y en un país como el nuestro. Va a ser para la historia", reflexionó.

No obstante, lamentó las "críticas" en su contra cuando "las cosas iban mal" con la 'Albiceleste'. "En el Barcelona viví una situación en la que disfrutaba muchísimo, ganábamos, jugábamos bien. Todos nos alababan, y era pisar Argentina y escuchaba críticas, rumores... Continuamente tenía que pasar una prueba o depender de un resultado. Llegaba a Barcelona y me olvidaba de lo mal que lo pasábamos en la selección, eran barbaridades, faltas de respeto. Mi familia también sufrió muchísimo", reveló.

Ya con el Mundial en el bolsillo, Messi se escuda en la "lógica" y la "edad" para una retirada de la 'Albiceleste' "en poco tiempo". "Ni yo sé hasta cuando estaré en la selección, mi retirada pasará cuando tenga que pasar. Solo pienso en el día a día y disfrutar", explicó.