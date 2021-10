Messi habla de Mbappé: así es la relación entre las estrellas del PSG

El argentino Leo Messi ha hablado sobre su relación con Kylian Mbappé, su adaptación a la vida en París o su salida del Barça han sido los temas principales que se trataron en la entrevista.

¿Se llevan bien Messi y Mbappé?

El astro argentino ha asegurado que "es fácil llevarse bien" con su compañero del PSG por su forma de ser y porque además "habla perfectamente español".

"Con un jugador como él (Mbappé), es fácil llevarse bien, además habla español perfecto, así que también hemos hablado bastante fuera del terreno de juego. Eso facilita. Hace poco que he llegado y todavía es prematuro sacar conclusiones, pero estoy seguro que irá bien", ha dicho.

El número "30" del PSG ha confesado también que no le dio consejos a Mbappé, cuando estuvo cerca de fichar por el Real Madrid en verano: "Yo acababa de llegar y no lo conocía lo suficiente como para darle consejos. Un poco como todo el mundo, estaba esperando a ver qué pasaba. Se quedó y para mí es una gran felicidad".

Su salida del Barça

El argentino también ha recordado su salida del F.C.Barcelona como "inesperada e indeseada" en ese momento y ha agradecido al PSG ser el equipo que "mostró un verdadero interés" en ficharlo.

"Hoy estoy muy feliz por estar aquí (...) Es una nueva experiencia de vida, un gran cambio e intento, poco a poco, adaptarme", ha indicado el jugador, quien ha aseverado no "haberse equivocado" por haber venido a París.

Para el argentino, fue una sorpresa salir del club blaugrana este verano porque pensaba que ya estaba todo arreglado y que únicamente faltaba su firma: "Pero cuando llegué, me dijeron que ya no era posible. Regresé a Barcelona para prepararme para la temporada después de haber aprovechado las vacaciones que me dio Koeman. La idea era firmar el contrato y empezar a entrenar de inmediato".

Al comprobar que ya no se quedaría, ha asegurado que le emplazaron a buscarse otro club porque el Barça no tenía recursos suficientes para renovarle: "Fue muy doloroso para mí dejar el Barcelona después de todos estos años. Pensaba que iba a terminar mi carrera allí".

Adaptación a la vida en París

Sobre la adaptación al día a día parisino, ha reconocido cierto hartazgo por seguir viviendo en un hotel, aunque en líneas generales ha destacado que va "bien".

"Todavía estamos en el hotel y se empieza a hacer largo. Los chicos (tiene tres hijos) han comenzado la escuela y no es fácil hacer la ida y vuelta desde el hotel. Estamos deseando instalarnos en nuestra nueva casa y poder comenzar la nueva rutina", ha apuntado.