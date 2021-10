Dos enmascarados roban joyas y dinero del hotel donde vive Messi

Dos asaltantes enmascarados han robado miles de euros en joyas y dinero en efectivo del hotel de cinco estrellas donde vive Lionel Messi, según informa el diario británico The Sun.

Se cree que los asaltantes se descolgaron desde el tejado del hotel Le Royal Monceau en París y entraron por la puerta de un balcón en la habitación situada encima de la del argentino. Al parecer cuatro cuartos fueron atacados en Le Royal Monceau en París, semanas después de que la nueva estrella del PSG saludara a los fanáticos desde su balcón.

Dos hombres enmascarados fueron vistos en un balcón del sexto piso

Según informa el diario británico The Sun dos hombres enmascarados fueron vistos en un balcón del sexto piso el miércoles de la semana pasada por la noche. Una de las víctimas de estos ladrones, una asesora financiera en Dubai, descubrió el jueves que le faltaba un collar de oro de 3.500 euros, además de pendientes de 600 euros y 2.300 euros en efectivo.

La mujer además asegura al diario que "pagar una fortuna por un lugar elegante y seguro y que alguien entre en tu habitación es muy perturbador. La policía nos dijo que vieron a dos hombres con una bolsa en el techo con cámaras de circuito cerrado de televisión, pero no pudieron identificarlos. Dijeron que también se reportaron otros tres robos. Un tipo marroquí en la habitación de al lado me dijo que le habían robado el reloj". Sin embargo, la mujer también afirmó que el hotel, cuyos huéspedes anteriores incluyen a Madonna y Michael Jackson, no le creyó hasta que la policía se involucró.

Le Royal Monceau había reforzado la seguridad este verano, desde que Leo Messi se aloja allí, y el hotel dice que lo ocurrido está "bajo investigación".