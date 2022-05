Tebas: "Creo que Mbappé jugará en el Real Madrid"

El futuro de Mbappé: “Yo creo que Mbappé jugará en el Real Madrid, pero como un día es blanco y otro negro… No son giros inesperados, yo creo que si hubiese querido renovar por el PSG ya lo habría hecho”.

La fuerza económica del PSG: “Tienen una masa salarial de 650 millones, van a terminar con pérdidas de 300 millones… ¿y pueden hacerle una oferta así a Mbappé? Esto no puede ser, hay que ponerse las pilas con los clubes estado. No puede ser que un equipo con esas pérdidas le quite así un jugados al Real Madrid, que es el equipo que mejor se ha gestionado durante a pandemia”.

Lewandowski y el Barcelona: “A fecha de hoy no puede ficharlo. En su presupuesto tenían una venta de Barça Estudios y no lo han hecho. Los números son muy fáciles. Entre lo que Lewandowski querrá cobrar y lo que se quiera llevar el Bayern, a día de hoy no lo veo en el Barça. La venta de De Jong podría darles una posibilidad, pero no sé si lo querrán hacer. Y no es fácil vender a un jugador”.