Bellingham: "Estoy listo para el desafío"

“Hola madridistas, gracias a todo el mundo que está en la sala, a la gente que esta en linea por estar en el día más importante de mi vida, llego al mejor equipo del mundo", dijo durante su acto de presentación.

Un Jude Bellingham que vive su puesta de largo con el Real Madrid tras fichar procedente Borussia Dortmund a cambio de 103 millones de euros más un 30% en variables.

El centrocampista inglés firmó su contrato con el conjunto blanco hasta 2029 y llevará el dorsal "5" que ha lucido hasta esta temporada Jesús Vallejo y que lució Zinedine Zidane en su etapa como jugador madridista.

Bellingham, decidido a triunfar de blanco

En la rueda de prensa posterior, Bellingham comentó su decisión de fichar por el conjunto madridista ante el interés de otros grandes equipos europeos y aseguró que la cuestión económica no fue “importante” para él ya que quería fichar “rápido” por un Real Madrid al que calificó como el club “más grande”.

“El respeto que Inglaterra tiene por el Real Madrid es extraordinario. He estado viendo partidos de años anteriores y siempre me interesó muchísimo. El Madrid tiene la mayor historia del mundo y los jugadores han contribuido a que sea el mejor club del mundo”, declaró. “Fue sorprendente cuando mi padre me dijo que el Real Madrid se había interesado en mi. Es algo que no te esperas y el corazón me dio un brinco. Fue una sensación extraordinaria”, expresó.

“Me gustaría dar las gracias a Jesús Vallejo por dejarme el número 5. Es un tío estupendo y estoy muy agradecido. Tengo mucha admiración a Zidane, el legado que tiene en este club y este número… me inspira. No intento ser él, soy diferente. El 22 tiene un gran significado para mí, pero ahora voy a llevar el ‘5’ y veremos qué pasa en el futuro”, dijo.

“La presión me ha seguido a todos los sitios. Se han tenido expectativas altas sobre mí en todos los sitios y espero que mi experiencia me sirva para lidiar con esto. No creo que vaya a tener problema”, dijo en rueda de prensa. “Sé que las exigencias del club son importantes. Tengo una gran responsabilidad. En cuanto a la madurez, cuando juegas con gente más adulta tienes que aprender mucho más rápido. Sé lo importante que es llevar esta responsabilidad y quiero hacerlo aquí”, amplió.

“El precio no me preocupa demasiado. Ni siquiera lo sé. El objetivo es seguir siendo el mismo. Soy jugador de fútbol y tengo que hablar en el campo”, comentó sobre el precio de su traspaso.

“Para mí es una experiencia impagable. Todo lo que he adquirido de Modric y Kroos es increíble. La visión de juego, su experiencia… va a ser extraordinario. Espero aprender todo lo que pueda, pegarme a ellos las primeras semanas. La combinación de experiencia y juventud es muy buena. Tenemos un equipo extraordinario”, declaró.

Por su parte, eligió el momento con el que se queda de su presentación como nuevo jugador del Real Madrid: “La sala en la que he firmado con las 14 ‘Champions’ de fondo… estás deseando coger una con tus manos. Ha sido maravilloso poder estar ahí. Ese ha sido el momento más impactante para mí”, señaló.