Mbappé, sobre su renovación con el PSG: "Tomé la decisión la semana pasada"

Kylian Mbappé y el presidente del PSG Nasser Al Khelaifi han hablado en rueda de prensa tras el anuncio de renovación del jugador con los parisinos hasta 2025.

El primero en tomar la palabra ha sido el presidente del PSG que ha expresado su alegría por contar con el jugador francés para las próximas tres temporadas.

"Hoy es un gran día para la historia del PSG, es también para el mundo y Francia. Mbappé jugará en el PSG las tres próximas temporadas. Es muy importante para Francia y la Ligue 1. Mantenemos al mejor jugador del mundo. El sueño de Kylian es siempre ganar. Tenemos uno de los mejores campeonatos del mundo. Él sigue aquí porque el PSG le ha dado las mejores condiciones para mantener nuestros objetivos deportivos de ganar, ganar y ganar", ha dicho Al-Khelaïfi.

El presidente del PSG también ha tenido palabras de agradecimiento para la familia de Mbappé. "Quiero agradecer a la familia, que es muy importante también. A todos los que han trabajado en su renovación. Que han creído en nuestro proyecto y en nuestra historia con Mbappé. Mucha gracias, Kylian", ha concluido.

Por su parte, Mbappé ha explicado que quedarse en París ha sido "una decisión difícil", aunque no ha sentido "demasiada presión". "Teníamos objetivos antes de la temporada y no tenía que responder. Por supuesto que ha sido una decisión difícil. Lo único que hice es refugiarme en el fútbol. También quise tomarme el tiempo necesario para anunciarla", ha comentado.

Ha sido una decisión difícil

Mbappé también se ha pronunciado sobre su negativa al Real Madrid y ha asegurado que tomó la decisión de renovar con el PSG "la semana pasada".

"Tomé la decisión la semana pasada y no se la dije a mis compañeros. Todos estáis sorprendidos. Lo hice después de haber llamado a Florentino Pérez. Tengo un gran respeto por ellos. Hicieron todo por facilitar mi llegada al club y les agradezco. Tenía el deber de decírselo personalmente. Llegamos a un acuerdo para terminar los detalles del contrato".

Mensaje a los aficionados del Real Madrid

El jugador del PSG es consciente de que ha decepcionado a los aficionados del Real Madrid y ha querido mandarles un mensaje: "Siempre he soñado con vestir la camiseta del Madrid, la llegué a vestir con 14 años. Les agradezco, comprendo su decepción. Espero que comprendan la decisión de seguir en mi país. Soy francés, como yo he dicho, como francés tengo sueño de continuar y de intentar ver a Francia y a su campeonato en la cima".

También ha reconocido que el año pasado pidió salir del club, pero durante este año ha cambiado de opinión y no sabe qué pasará en el futuro.

"Lo que he aprendido en el fútbol es que no debes mirar demasiado lejos. Hace un año no quería estar aquí, ahora he firmado un nuevo contrato y siento que es lo mejor, no he pensado en el futuro. No sé donde estaré dentro de tres años", ha asegurado el jugador.

No sé donde estaré dentro de tres años

Sobre el nuevo proyecto del PSG, Mbappé ha asegurado que él es "solo un futbolista" y ha defendido su decisión de quedarse en París: "No tenía que convencerme nadie. Tenemos que tener paciencia con Messi es solo su primer año. Neymar ha estado lesionado pero no hay ninguna duda de su calidad. El capitán es Marquinhos y no quiero".