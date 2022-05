El intento de redención de Mbappé con el Real Madrid: "Seré su primer aficionado en la final de la Champions"

LEER MÁS El recado de Benzema a Mbappé tras su 'no' al Real Madrid

Kylian Mbappé ha roto su silencio en redes sociales tras la decisión de renovar con el PSG hasta el 2025. El delantero no solo ha hablado de su fututo en el Parque de los Príncipes. También ha qerido mandar un mensaje a la institución del Real Madrid y a Florentino Pérez: "Me gustaría también agradecer de forma sincera al Real Madrid y a su presidente Florentino Pérez. Reconozco la suerte y el privilegio que supone ser deseado por una institución tan grande. No me cabe duda de su decepción, está a la altura de mis dudas".

Y las palabras dirigidas al club blanco terminan con su apoyo de cara a la final de Champions ante el Liverpool: "Seré su primer aficionado en la final de la Champions League, en París, mi casa

Además, explica los motivos por los que ha decidido permanecer en el PSG: "Estoy convencido de que aquí puedo seguir creciendo en el seno de un club que tiene los medios para alcanzar los objetivos. Quiero dar las gracias al presidente Nasser al Khelaifi por su confianza, su escucha y su paciencia. Tengo también en mi mente a todos los aficionados del PSG, en Francia y en todo el mundo, por sus innumerables muestras de afecto, sobre todo estos últimos meses".