Materazzi confiesa qué le dijo a Zidane en la final del Mundial 2006

Los protagonistas han pasado casi dos décadas sin aclarar nada, sin confesar qué fue lo que provocó la acción con la que Zinedine Zidane acabó expulsado en su último partido como futbolista. Todo ocurrió en el minuto 110 de la final del Mundial de Alemania 2006, que disputaron las selecciones de Francia e Italia. Empataban a uno cuando el balón llega al área italiana, un compañero lo despeja, todos los jugadores van trotando en la otra dirección, pero Zidane se da la vuelta y le mete un cabezazo en el pecho a Marco Materazzi, que lo tira al suelo.

El árbitro argentino Horacio Elizondo confesó después que no pudo ver nada, sólo al jugador italiano tirado en el suelo: “Pregunté a mis asistentes si habían visto algo, sin suerte. Pero mi ángel de la guarda fue el español Luis Medina Cantalejo (era el cuarto árbitro), que me dijo que había sido un cabezazo”. Así pudo expulsar a Zidane, que no protestó la tarjeta roja, se retiró sólo a los vestuarios y no pudo participar en el tramo final de la prórroga y la tanda de penaltis.

Fruto de algunos agarrones durante el choque, Zidane le dijo al defensa si quería llevarse su camiseta de recuerdo. “Me dijo que si quería su camiseta y yo le contesté que prefería a su hermana”, confesó Materazzi en una entrevista en Italian Football TV.

Durante mucho tiempo se especuló con qué había sido lo que provocó la ira de Zidane, se publicó que algo sobre su madre, pero ambos lo desmintieron hace años. El propio Zizou, que no suele dar entrevistas, se sinceró recientemente en L’equipe: “Me provocó al hablar de mi hermana Lila. No estoy orgulloso de ello, pero es parte de mi trayectoria. En ese momento, yo era más frágil. No insultó a mi madre, pero sí a mi hermana”.

Ahora ha sido Materazzi el encargado de confesar qué pasó exactamente. Aquel cabezazo provocó muchísimas críticas hacia el italiano, incluso en su propio país, a pesar de lograr finalmente el título.

El partido acabó en la tanda de penaltis. Trezeguet falló el segundo lanzamiento de su selección y Fabio Grosso dio a Italia su cuarto Mundial.

Pero el partido suponía también la despedida de Zidane como futbolista, a pesar de tener contrato con el Real Madrid y estar todavía a un nivel alto de rendimiento. Zizou tomó la decisión de retirarse tras el Mundial, se lo comunicó a Florentino Pérez, renunciando a su última temporada de contrato, y anunció que tras el campeonato en Alemania no volvería a jugar como profesional. Después no compitió en ligas menores ni dio un paso atrás, por lo que aquella imagen retirándose por las escaleras del túnel de vestuarios junto al trofeo de campeón del mundo fue lo último que vimos del astro francés en su exitosa carrera.