El Manchester City derrota al Everton y podría ser campeón ante el United

El Manchester City del técnico español Pep Guardiola necesitó 45 minutos para derrotar al Everton en Goodison Park (1-3) y puso la directa hacia la Premier League, título que puede conquistar el próximo fin de semana si derrota en casa en el derbi de la ciudad al Manchester United.

El 7 de abril era una fecha marcada en rojo por todos los 'supporters' del City, sabedores de que, si mantienen la impecable racha actual, la liga podría quedar sentenciada en el duelo de ese día ante el equipo rojo de la ciudad. Y los hombres de Guardiola no fallaron, quitándose de encima rivales hasta quedarse a dos jornadas de conquistar el campeonato.

El penúltimo escollo era el Everton, equipo al que el entrenador español no había conseguido superar en sus casi dos años en Inglaterra. Con la fiabilidad recuperada tras la marcha de Ronald Koeman y la posterior llegada de Sam Allardyce al banquillo, los 'Toffees' se presentaban como un adversario complicado.

No fue así, y en 37 minutos excelsos el City vio portería en tres ocasiones para dejar prácticamente sentenciado el partido, y, de paso, la liga. Los de Pep no acusaron la inactividad -su último encuentro fue el 12 de marzo, en la victoria sobre el Stoke (0-2)- y con sólo una modificación con respecto al 'once' que superó a los 'Potters' -entró Laporte por Zinchenko en el lateral izquierdo- asaltó Goodison Park sin excesivos aprietos.

A los cuatro minutos, en una jugada que inició el francés Laporte desde el costado izquierdo, Sané perforó por primera vez la meta de Pickford al empalar de primeras un centro medido de David Silva, autor de dos asistencias este sábado.

Reaccionó tímidamente el Everton, aunque fue el City el que golpeó de nuevo: cuando el marcador marcaba el minuto 13, Ederson encontró en el círculo central a Sané, que abrió a De Bruyne y éste, desde la banda derecha, la puso al área pequeña, donde Gabriel Jesús no falló ante la tímida salida del portero.

Nada paraba a los 'Citizens' en Liverpool, en una primera mitad que concluyó con 0-3 y con un 82 % de posesión de balón para los de Manchester. Sterling completó la goleada en el minuto 37 después de otro buen pase de gol de David Silva, que puso un centro medido desde la derecha al punto de penalti donde el atacante inglés empujó de primeras al fondo de las mallas.

Ya en la segunda mitad, con el partido sentenciado y tras una ocasión de Fernandinho para anotar el cuarto -su disparo tocó en un defensa y se marcho fuera por poco-, llegó el descuento: 1-3, obra del extremo Bolasie.

El internacional congoleño, con su primer tanto con los colores del Everton y el primero desde octubre de 2016, recortó diferencias para los 'Toffees' en el 63 merced a un disparo desde la frontal que se coló por entre las piernas de Walker, tocó en los dos palos y entró manso en el fondo de la portería defendida por Ederson.

No se volvió a tocar el luminoso, y el City, que apenas tuvo que sufrir, se llevó una victoria tan merecida como importante de Goodison Park que lo deja a tres puntos del título de la Premier League.

Los 'Citizens' suman 84 puntos, 16 más que su más inmediato perseguidor, y pueden poner el broche final a su impecable temporada liguera 2017/2018 el próximo fin de semana, precisamente en el derbi de la ciudad contra sus vecinos del Manchester United.